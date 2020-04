La Fédération italienne envoie le protocole au gouvernement pour reprendre la compétition

La Serie A a été suspendue à cause du coronavirus, tout comme les autres championnats européens. AFP

La Fédération italienne de football (FIGC) a envoyé samedi aux ministères de la Santé et du Sport le protocole pour la reprise des entraînements, ont indiqué les médias italiens.

Ce protocole a été élaboré par une commission médicale. Les lignes directrices du protocole stipulent que les clubs pourront reprendre l’entraînement sous des conditions de sécurité strictes. Les joueurs seront contrôlés constamment et les contacts avec le monde extérieur pratiquement réduits à zéro. L’idée centrale est d’organiser des mises au vert permanentes dans les centres d’entraînement afin d’éviter les risques de contagion, mais certains clubs devront s’appuyer sur une structure extérieure assainie.

Ce protocole est à présent entre les mains de Roberto Speranza et Vincenzo Spadafora, respectivement ministres de la Santé et des Sports. Le gouvernement italien a décrété un confinement jusqu’au 4 mai et espère pouvoir faire redémarrer certaines activités à partir de cette date.

Vendredi, le président de la FIGC, Gabriele Gravina, a une nouvelle fois plaidé pour une reprise des matchs «fin mai-début juin», estimant qu’une période de préparation de trois semaines était nécessaire après le déconfinement.

Il reste douze journées à jouer en Serie A. L’Italie est l’un des pays les plus sévèrement touchés par le coronavirus dans le monde. De nombreux footballeurs et employés de clubs ont également été infectés par le virus pulmonaire en Italie. Mercredi, le champion national en titre, la Juventus, a annoncé que ses deux joueurs Daniele Rugani et Blaise Matuidi sont maintenant guéris du Covid-19.