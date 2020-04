Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce samedi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de Coronavirus en Belgique et dans le monde? Quelles sont les dernières actualités marquantes liées à cette crise? Voici le récapitulatif de toutes les informations importantes de ce samedi 18 avril.

La D1A pourrait reprendre… si les footballeurs sont masqués, selon Marc Van Ranst

Les footballeurs du championnat de Belgique masqués? C’est ce qu’envisage le virologue Marc Van Rants, un expert conseillant le gouvernement belge sur les mesures à prendre face au Covid-19.

Une centaine de skieurs belges contaminés portent plainte contre le Tyrol

Une centaine de skieurs belges se sont joints à une action commune contre les autorités du Tyrol autrichien après y avoir été contaminés par le nouveau coronavirus, portant le nombre des plaignants à plus de 4.500.

Donald Trump veut une relance en trois temps

Le président Donald Trump a présenté jeudi soir ses recommandations pour la relance de l’économie américaine.

La barre des 150.000 morts dans le monde franchie

La pandémie de coronavirus a franchi le cap des 150.000 morts dans le monde, dont près des deux tiers en Europe, un sombre bilan qui alimente les suspicions sur la situation en Chine, quand bien même Pékin a revu ses chiffres à la hausse.

Des vacances en Wallonie pour limiter la casse?

Le gouvernement wallon étudie plusieurs pistes depuis quelques jours pour relancer différents secteurs économiques, celui du tourisme fera l’objet d’une attention particulière.

14 millions de masques chirurgicaux déjà répartis

Parmi les 27 millions de masques chirurgicaux reçus en Belgique, 14 millions ont déjà été répartis et transmis aux hôpitaux, services ambulanciers ou encore infirmiers à domicile a indiqué ce vendredi soir le ministre en charge de la gestion du matériel.

La SNCB limite l’accès à plusieurs de ses gares

Les possibilités d’accès de plusieurs grandes gares ont été limitées depuis jeudi et les bâtiments de certaines autres gares, plus petites, ont été complètement fermés, a indiqué samedi la SNCB, confirmant une information de plusieurs médias.

On fait déjà la file devant les pépinières et magasins de bricolage

Les pépinières et les magasins de bricolage rouvrent leurs portes dès ce samedi. Et c’est déjà l’affluence devant les portes toujours fermées… On se presse derrière une longue file de caddies. Mais apparemment, tout cela dans le calme.

290 morts supplémentaires en Belgique, dont la majorité dans les maisons de repos

Comme chaque jour, les autorités belges ont fait le point, ce samedi, sur la lutte contre la propagation du coronavirus. Alors que ça s’améliore dans les hôpitaux, la situation reste critique dans les maisons de repos.

Quand Donald Trump appelle à la révolte contre le confinement

Le président américain a appelé à la rébellion contre les règles de confinement, semant la consternation alors que son pays est devenu le premier foyer mondial de la pandémie de coronavirus.

«Il n’y a pas de souche dominante de coronavirus en Belgique»

Le SPF Santé publique l’explique: il n’y a pas une souche dominante en Belgique, mais des «épidémies locales de certaines souches».

Coronavirus: l’Espagne passe la barre des 20.000 morts

Le nombre de morts du nouveau coronavirus a dépassé la barre des 20.000 en Espagne, troisième pays le plus endeuillé du monde derrière les États-Unis et l’Italie, a annoncé ce samedi le ministère de la Santé.

Les Belges ne s’isolent pas assez rapidement aux premiers symptômes

Seuls 20% des Belges présentant des symptômes du coronavirus prennent contact avec leur médecin en étant déjà en situation d’isolement, selon l’enquête réalisée par l’institut de santé publique Sciensano.

888 décès supplémentaires au Royaume-Uni, 15 464 morts au total

Le Royaume-Uni a annoncé samedi 888 morts supplémentaires à l’hôpital de patients atteints par le nouveau coronavirus, ce qui porte à 15 464 le nombre total de victimes du virus dans le pays.

Le nombre de décès grimpe à 3.601 aux Pays-Bas

Le coronavirus a déjà coûté la vie à au moins 3.601 personnes aux Pays-Bas. L’Institut national pour la santé publique et l’environnement (RIVM) a enregistré 142 nouveaux décès au cours des dernières 24 heures.

