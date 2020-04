Le Rock’n Trolls Festival en live ce soir depuis votre salon

Annulé, l’un des plus anciens festivals de Wallonie picarde aura bien lieu, mais sous la forme d’un E-festival visible ce samedi de 18 h à minuit.

Le Rock’N Trolls festival, qui devait se tenir ce week-end à Leuze, a été annulé. Mais les organisateurs ne pouvaient se résoudre à rester gentiment confinés chez eux les bras croisés. C’est ainsi que l’idée leur est venue de proposer au public et internautes qui souhaitent rompre la morosité du confinement une formule de E-Festival, ce samedi de 18 heures à minuit.

«L’envie de faire la fête et d’écouter de la musique propre à l’esprit du Rock’N Trolls est plus forte qu’un bocal à anchois, sourit Thibaut Olivier, cheville ouvrière de l’organisation. La déception était grande de voir une année de travail réduite à néant dans la préparation de cette 19e édition du festival. On voulait donc remédier à cette frustration.»

Pour divertir ses habituels festivaliers, l’équipe du Rock’N Trolls, l’un des plus anciens festivals de Wallonie picarde, fera vivre l’esprit déjanté du festival à ses fans confinés chez eux, grâce à la magie des réseaux sociaux. L’occasion de découvrir en live des groupes annoncés cette année, d’autres d’éditions précédentes mais également des artistes inédits et surprenants. «La soirée s’annonce musicalement mouvementée.»

Afin d’écouter le live, rien de plus simple. Il suffit de vour rendre ce samedi à 18 heures sur la page Facebook du Rock’N Trolls festival.

En prélude à cette soirée, voici une petite présentation décalée pour vous mettre l’eau à la bouche.