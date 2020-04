Le Circuit des Ardennes est reporté à juillet 2021

Jacques Deneef, une des chevilles ouvrières et responsable du Circuit des Ardennes, explique que ce défilé de voitures parfois très anciennes, n’aura pas lieu cette année.

L’organisateur, fataliste, semble même un peu soulagé par cette décision de reporter à l’an prochain: «comme on pouvait sans douter nous avons été contraints de reporter notre événement à 2021. 90% des inscrits nous ont demandé de reporter leur participation à 2021, avec beaucoup de manifestations de sympathie. Les pouvoirs publics, Province et Région, nous suivent dans cette démarche, ainsi que Bastogne, Marche, Libramont, Neufchâteau et Habay», conclut-il.

L’édition 2020 est donc reportée du 2 au 4 juillet 2021.