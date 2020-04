EF Pro Cycling négocie avec ses coureurs individuellement pour une réduction de salaire

La formation de Sep Vanmarcke et Alberto Bettiol ressent également les conséquences de la crise du coronavirus. Afin de faire des économies, elle négocie avec ses coureurs individuellement pour une réduction de salaire.

Education First est un bureau d’enseignement international qui offre des stages et voyages linguistiques à travers le monde. «Le secteur de l’enseignement et du voyage est fortement touché par le Covid-19 et c’est pourquoi nous devons prendre des mesures pour réduire nos coûts», a déclaré le directeur sportif Jonathan Vaughters au site spécialisé Cyclingnews.

Les 30 coureurs, dont Sep Vanmarcke et Jens Keukeleire, et les membres du staff sont consultés un par un pour réduire leur salaire. «Nous discutons de la situation avec chaque coureur individuellement», a confirmé Vaughters. «Nous avons besoin de leur accord et leur collaboration pour finaliser cela. Les discussions ont été très productives. Les coureurs placent l’intérêt collectif avant l’individuel. Je les remercie pour cela.»

La saison cycliste internationale est à l’arrêt au moins jusqu’au 1er juillet.