On fait déjà la file devant les pépinières et magasins de bricolage

Les pépinières et les magasins de bricolage rouvrent leurs portes dès ce samedi. Et c’est déjà l’affluence devant les portes toujours fermées… On se presse derrière une longue file de caddies. Mais apparemment, tout cela dans le calme.

Ce samedi, les magasins de bricolage et les pépinières sont autorisés à rouvrir leurs portes. Et à 9h ce matin, les commerces sont déjà pris d’assaut par les clients. De longues files se sont formées à l’extérieur. À titre d’exemple, on dénombre une vingtaine de personnes devant le Hubo de Verlaine. Tandis qu’une quarantaine de personnes attendent devant la pépinière Oh! Green de Saint Georges sur Meuse alors que le magasin n’a pas encore ouvert ses portes.