Des contrôles pour vérifier que les médecins se limitent aux prestations essentielles

Les services d’inspection de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI) et du Service public fédéral (SPF) Santé publique vérifieront si les médecins effectuent uniquement des consultations et prestations essentielles.

Cette mesure prise dans le cadre de la lutte contre le coronavirus n’est pas toujours respectée.

Des lignes directrices ont été émises dès le 14 mars en vue de l’annulation et du report des consultations, examens et interventions non essentiels dans tous les hôpitaux généraux, universitaires et de revalidation ainsi que dans les cliniques privées de Belgique, afin de pouvoir garantir les meilleurs soins possibles aux patients atteints de Covid-19. Une directive de Sciensano, l’institut scientifique de santé publique, a ensuite élargi cette mesure aux soins ambulatoires des cabinets privés.

Selon une lettre envoyée vendredi aux prestataires de soins de santé et à leurs associations professionnelles, ces lignes directrices ne seraient toutefois parfois plus appliquées de manière cohérente, indiquent l’Inami, le SPF Santé Publique, le Risk Management Group et l’AFMPS (Agence fédérale des médicaments et des produits de santé).

D’après Jo De Cock, administrateur général de l’Inami, certains médecins chefs sont mis sous pression pour effectuer des interventions non essentielles en raison de la concurrence avec d’autres hôpitaux.

Les services d’inspection compétents des administrations publiques développent un monitoring afin de suivre ce qu’il se passe sur le terrain et pourront procéder à des contrôles ponctuels.

Les consultations, examens et interventions urgents et nécessaires peuvent être poursuivis, notamment les thérapies vitales en cours comme la chimiothérapie ou la dialyse. Les traitements des maladies chroniques dont la suspension entraînerait une détérioration irréversible ou inacceptable de l’état de santé doivent également être considérés comme une prestation de soins essentielle.