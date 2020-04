SÉCURITÉEntre la mi-mars et la fin avril, soit depuis le confinement décidé pour lutter contre la pandémie de Covid-19, il y aura 50 tués et un peu plus de 4 000 accidents corporels de moins par rapport à d’habitude durant la même période de l’année, a estimé ce vendredi l’institut Vias pour la sécurité routière en Belgique.