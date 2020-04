Les visites en maisons de repos reportées

Le fédéral et les entités fédérées ont discuté vendredi en Comité de concertation virtuel de la reprise partielle des visites en maisons de repos, un sujet qui avait secoué le secteur des soins aux personnes âgées cette semaine.

Il ressort de la réunion que les différents niveaux de pouvoir sont bien d’accord sur la nécessité de d’abord se concerter avec le secteur à ce sujet, afin d’organiser ces visites sans mettre en danger la santé des résidents et du personnel, communique vendredi soir la Première ministre Sophie Wilmès.

Cette concertation se fera «via les Régions et les Communautés», afin de mettre en place un «système de visites des résidents des structures d’hébergement, par un membre de la famille qui ne présente aucun symptôme depuis quinze jours, dans les conditions de sécurité sanitaires requises».

Mercredi, le Conseil national de sécurité avait annoncé prolonger de deux semaines les mesures générales de confinement et de distanciation sociale. Parallèlement, il mettait en avant quelques assouplissements, dont la possibilité, pour lutter contre la détresse psychologique générée par l’isolement, d’autoriser sous conditions les visites aux résidents de maisons de repos ou centres pour personnes handicapées. Un seul proche, toujours le même, pourrait s’y rendre s’il ne démontre depuis deux semaines au moins aucun symptôme de la maladie liée au coronavirus.

Une mesure trop compliquée à mettre en place

La nouvelle avait surpris, et parfois choqué, entre autres parmi les professionnels des soins de santé. Si bien que plusieurs bourgmestres ont formellement interdit de telles visites. Rapidement, les trois Régions ont fait savoir qu’elles ne pouvaient envisager dès lundi la reprise de visites en maisons de repos.

L’heure est donc à la temporisation, vendredi: à l’occasion du comité de concertation, «il a été réaffirmé la volonté partagée par l’ensemble des régions et le fédéral de procéder au testing approfondi du personnel et des résidents des maisons de repos et de soins. Il a été en outre réaffirmé la volonté partagée d’organiser, via les Régions et les Communautés, une concertation préalable avec le secteur», communique le cabinet Wilmès.

Une campagne de dépistage du coronavirus est actuellement en cours dans les maisons de repos et maisons de repos et de soins du pays, mais qui est loin d’être terminée. Selon le bulletin épidémiologique de vendredi de Sciensano, l’institut scientifique de santé publique, il y a eu, depuis le 10 avril, un total de 14.013 tests effectués en Belgique en maisons de repos et dont les résultats sont connus, personnel et résidents confondus. En Wallonie, il y a 3.907 tests sur le personnel dont 12% étaient positifs (451 personnes, dont 120 étaient symptomatiques), et 145 sur les résidents dont 24% de positifs (35 personnes dont 14 étaient symptomatiques). À Bruxelles, les résultats connus vendredi matin étaient encore limités: sur 123 membres du personnel testés et 241 résidents, respectivement 5% et 9% étaient positifs. En Flandre, il yu 3.154 tests du personnel (16% de positifs) et 6.244 de résidents (20% de positifs).