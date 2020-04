En pleine crise du coronavirus, le Dinamo Zagreb limoge son entraîneur

Le Dinamo Zagreb a licencié son entraîneur Nenad Bjelica. Le club croate occupe pourtant la tête du championnat qui est à l’arrêt depuis début mars en raison de la pandémie de coronavirus. Les autres membres du staff ont également été remerciés.

Bjelica, 48 ans, était à la tête du Dinamo Zagreb depuis mai 2018 et avait remporté deux titres de champions et une coupe. Avant, il avait entraîné l’Austria Vienne en Autriche, Spezia en Italie et Lech Poznan en Pologne.

Le Dinamo Zagreb occupe largement la tête en Croatie. Avec 65 points en 26 journées, le club de la capitale compte 18 points de plus que Rijeka, son plus proche poursuivant.