Les organisateurs du championnat de Belgique de cyclisme se posent des questions

Vendredi, Gino Devogelaere, le bourgmestre d’Anzegem, s’est réuni avec la fédération belge de cyclisme concernant le championnat de Belgique, prévu le 21 juin et déplacé au 23 août selon le nouveau calendrier cycliste international.

Avec les mesures liées au coronavirus et le fait que l’UCI souhaite que les championnats nationaux se déroulent avant le Tour de France, cette nouvelle date pose problème à la commune flandrienne.

«Nous ne sommes pas encore sortis de l’auberge», a déclaré le bourgmestre Gino Devogelaere. «Après notre réunion du jour, nous avons encore plein de questions concernant l’organisation du championnat de Belgique de cyclisme. Pour résumer brièvement, toutes les parties n’en savent pas beaucoup plus aujourd’hui. Le nouveau calendrier cycliste devrait être connu le 15 mai.

Anzegem continue de tout mettre en œuvre

Si la date du 23 août est maintenue, nous serons confrontés aux mesures du gouvernement qui interdit les événements de masse jusqu’au 31 août. Est-ce que cela veut dire que le championnat de Belgique est concerné? La ‘Waregem Koerse’prévue le 1er septembre est annulée. C’est une semaine après notre course et Waregem est notre commune voisine. Cela me paraît donc compliqué d’organiser un championnat de Belgique où une immense foule est attendue.»

Anzegem continue cependant de tout mettre en œuvre pour organiser le championnat de Belgique. «Ce sera une courte journée pour tout le monde», a reconnu Devogelaere. «Heureusement, la fédération est compréhensive. Elle aimerait aussi que le championnat soit organisé. Nous pourrions éventuellement le faire à huis clos mais est-ce que c’est la solution? Je crains que non. N’oubliez pas que la course masculine part de Halle. Là-bas aussi, ils se posent des questions. Des mesures doivent être cherchées et trouvées. Nous voulons tout faire pour organiser la course à Anzegem mais nous nous posons des questions. Le temps nous apportera peut-être des réponses.»