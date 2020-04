Le Parlement européen s’avance sur le terrain des «obligations corona»

Le Parlement européen a approuvé vendredi une résolution commune via laquelle il appelle la Commission à une action forte et coordonnée à travers l’UE pour combattre la pandémie de Covid-19 et ses conséquences, entre autres sur le plan économique.

Via ce texte, les eurodéputés saluent les actions déjà entreprises au niveau européen mais évoquent également un sujet qui divise: un outil qui permettrait de mutualiser la dette des États membres, comme les «corona bonds» qui sont récemment revenues sur la table, notamment à la demande de l’Italie.

La résolution, adoptée à 395 voix pour, 171 contre et 128 abstentions, «demande à la Commission de proposer un ensemble massif de mesures de relance et de reconstruction pour l’investissement afin de soutenir l’économie européenne au sortir de la crise», au-delà du mécanisme européen de stabilité (MES) et de ce que permettent déjà la BEI et la BCE.

Les investissements nécessaires devraient être financés par une augmentation du prochain cadre financier pluriannuel (2021-2027), actuellement englué dans de difficiles tractations, estime le Parlement, mais également par des obligations de relance garanties par le budget de l’Union, ajoute-t-il.

Des indications claires

«Je suis particulièrement satisfait de pouvoir m’exprimer la semaine prochaine au Conseil européen (de jeudi, NDLR), en apportant des indications claires de la volonté du parlement sur la manière dont on devrait organiser la sortie de crise», a expliqué le président de l’assemblée, David Sassoli, à l’issue des votes.

Pour lui, les eurodéputés ont clairement exprimé qu’ils attendent «un grand plan de reconstruction économique de l’UE, par le biais de toutes les options possibles y compris les obligations de relance, la possibilité de se financer sur les marchés internationaux». «C’est très clair dans la résolution», affirme-t-il, tout en précisant qu’il s’agira bien de mutualiser la dette liée au plan de reconstruction, et pas les dettes passées et existantes. Les pays les plus dans le besoin «ont systématiquement indiqué qu’ils seraient responsables de la dette préalable», a-t-il martelé.

Récemment, la possibilité d’«obligations corona», émises de manière commune et mutualisant donc la dette, a fait son retour. Elle est cependant fermement rejetée par l’Allemagne et les Pays-Bas, entre autres, qui ne veulent pas devoir partager le risque lié aux futures dépenses de pays du sud.