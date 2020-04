Soignies: «Août en Éclats» annulé

Le festival familial sonégien est lui aussi frappé par l’interdiction des événements de masse. A 3 jours près…

La liste des événements annulés ne cesse de s’allonger. «Août en éclat», festival familial qui mêle musique, arts de la rue, arts de la scène, animations pour enfants… s’y ajoute officiellement ce vendredi.

Dans un premier temps, les organisateurs pensaient pouvoir maintenir l’événement, «parce qu’«Août en Éclats» est un événement particulier, familial et à taille humaine, nous avons voulu y croire jusqu’au bout.»

Mais «la santé et la sécurité du public et de l’équipe demeurent plus que jamais notre priorité. Le Centre culturel de Soignies, organisateur du festival, a pris la décision, en coordination avec les autorités communales de la Ville de Soignies, d’annuler cette édition 2020.»

Une annulation le cœur gros, «après avoir travaillé pendant des mois sur une affiche qui promettait d’être une des plus alléchantes de l’histoire du festival.»

Le centre culturel de Soignies donne d’ores et déjà rendez-vous «pour nous retrouver ensemble, le samedi 28 août 2021, et ce, en concertation avec la Ville de Soignies, le public, les artistes et nos partenaires pour que l’histoire de ce beau festival continue à s’écrire pour de nombreuses années encore.»