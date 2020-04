Covid-19, tracking, FFP2, chloroquine: le petit lexique du coronavirus

La crise engendrée par le coronavirus a fait émerger de nombreux termes dans notre vie de tous les jours. Voici de quoi vous aider à y voir plus clair.

Depuis le début de la crise du coronavirus, de nombreux mots ont enrichi notre vocabulaire quotidien. Confinement, distanciation sociale et quarantaine sont des mots qui se retrouvent dans toutes les conversations.

Mais au-delà de ces mots déjà rentrés dans notre langage commun, le gouvernement, les professionnels de santé et les médias emploient parfois des termes plus obscurs pour les néophytes. Il s’agit par exemple de tracking, de masque FFP2 ou encore de cluster.

Afin d’éviter que ces mots soient mal compris ou utilisés à mauvais escient, voici un petit lexique pour mieux comprendre la crise qui nous touche.

Coronavirus

Le coronavirus (virus à couronne en latin) est le nom donné à une famille de virus à l’origine de rhumes bénins, dont certaines formes peuvent déclencher des détresses respiratoires graves.

Le «SRAS-CoV» (syndrome respiratoire aigu sévère) de 2003, le «MERS-CoV» de 2012 et le Covid-19 font partie de cette famille de virus très contagieux.

Covid-19

C’est le nom donné par l’OMS à la souche du coronavirus apparue en décembre 2019 dans la ville chinoise de Wuhan et qui a déjà fait près de 150 000 morts dans le monde. Il s’agit de l’abréviation du terme «coronavirus disease 2019».

Épidémie et pandémie

Ces deux termes se ressemblent mais ils ne signifient pas la même chose. Alors qu’une épidémie est la propagation rapide d’une maladie contagieuse dans une population et une région données, une pandémie est une épidémie qui touche toute la population d’un continent, voire plusieurs zones du globe.

L’OMS qualifie l’épidémie de Covid-19 de pandémie depuis le 11 mars.

Confinement, isolement et quarantaine

Le confinement est un protocole d’urgence visant à limiter les déplacements d’une personne ou d’une population pour des raisons de santé publique. Dans le cas de la pandémie de coronavirus qui nous touche, plus de 4,5 milliards de personnes sont confinées chez elles à travers le monde.

Ce terme est souvent confondu avec ceux d’isolement et de quarantaine. La quarantaine est une mesure de prévention au cours de laquelle une personne ayant peut-être été en contact avec une personne atteinte d’une maladie contagieuse est isolée pendant la période d’incubation de la maladie. Elle peut être forcée ou volontaire.

De son côté, l’isolement est une autre mesure de prévention mais qui concerne les personnes dont l’infection a été avérée. Le malade est dès lors isolé des personnes non infectées durant la période de transmissibilité de la maladie.

Gestes barrières

Ce terme désigne les gestes que chaque individu peut ou est invité à adopter pour réduire les risques de contamination pour soi et son entourage.

Se laver régulièrement les mains, tousser dans son coude, utiliser un mouchoir à usage unique sont trois gestes barrières classiquement préconisés pour tenter de faire barrière au Covid-19.

Distanciation sociale

Depuis le début de l’épidémie, la population est obligée de respecter la distanciation sociale. Il s’agit de mesures visant à garder une certaine distance - en général 1 mètre 50 - avec autrui pour diminuer les risques de contamination.

Le gouvernement demande par exemple aux citoyens de ne pas s’embrasser, de ne pas se serrer la main et d’éviter les regroupements de personnes.

Masque chirurgical et masque FFP2

Il existe différents types de masques pour faire face à la pandémie de coronavirus. Les simples masques chirurgicaux retiennent les postillons du porteur et diminuent les risques de contagion.

Les masques FFP2 sont plus élaborés car ils sont étanches et capables de filtrer l’air. Ce type de masque de protection respiratoire, également appelé masque à «bec de canard», évite à son porteur qu’il inhale des virus en suspension dans l’air. Très demandé et parfois en rupture de stock, il est obligatoire pour le personnel hospitalier et les malades du Covid-19.

Tracking

Le tracking consiste en un traçage des individus par leur téléphone, via un dispositif de géolocalisation. Dans le cadre de la pandémie de coronavirus, ce suivi de la population permettrait de tracer les personnes infectées ou celles qui ont été en contact avec une personne positive.

Sujet à de nombreux débats, un tel dispositif pourrait être mis en place par le gouvernement belge lorsque l’épidémie sera mieux contrôlée.

Cluster ou grappe de cas

Il s’agit d’une concentration géographique ou temporelle de cas dont le nombre est plus élevé que celui attendu dans une zone et une période données. On peut également parler de foyer de contamination.

Patient zéro

Le terme «patient zéro» désigne la première personne d’une épidémie à avoir été contaminée par un virus. L’objectif de la recherche du patient zéro n’est pas d’identifier un bouc émissaire mais de trouver la source contaminante, le réservoir de la maladie ou encore les personnes ayant été en contact avec lui pour limiter al contagion.

Dans le cadre du nouveau coronavirus, il existe de nombreuses théories quant à l’identité du patient zéro mais rien d’officiel.

Asymptomatique

Certaines personnes infectées par le Covid-19 ne présentent aucun symptôme lié à la maladie: forte fièvre, toux sèche, difficultés respiratoires, etc. Elles sont dites «asymptomatiques».

Ce qui pose problème pour ces personnes sans symptômes, c’est qu’elles sont capables de transmettre le virus à leur tour. Toutefois, le risque de contracter le Covid-19 au contact d’une personne asymptomatique serait «très faible» selon l’OMS. Et pour cause, le coronavirus se propage surtout par la toux des malades.

Pangolin

Le pangolin est un petit mammifère à écailles présent dans certaines régions d’Asie et d’Afrique. Pouvant se mettre en boule en cas de danger, ce fourmilier menacé d’extinction est victime d’un braconnage intensif.

S’il fait tant parler de lui actuellement, c’est parce que les chercheurs le soupçonnent d’avoir joué un rôle dans la transmission du coronavirus à l’Homme, notamment à Wuhan, où sa viande était vendue sur des marchés illégaux.

Depuis, la Chine a interdit le commerce et la consommation d’animaux sauvages comme le pangolin.

Chloroquine

La chloroquine est prescrite depuis plusieurs décennies contre le paludisme, un parasite véhiculé par le moustique.

Dans l’attente d’un hypothétique vaccin contre le Covid-19, les scientifiques travaillent sur plusieurs médicaments existants comme la chloroquine et sa molécule dérivée: l’hydroxychloroquine. Celle-ci est notamment présentée comme un remède miracle par le professeur français Didier Raoult.

Plus prudents, d’autres membres de la communauté scientifique critiquent la précipitation autour de l’hydroxychloroquine et mettent en garde contre ses effets secondaires, notamment cardiaques.

Des essais cliniques sont en cours pour déterminer son efficacité.

Super spreader

Ce terme est un anglicisme qu’on peut traduire par «super contaminateur» ou «super-propagateur». Il désigne un malade qui contamine un grand nombre d’autres personnes.

La notion de «super spreader» est relativement ancienne et discutée d’un point de vue médical.