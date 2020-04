Le Meyboom sera maintenu à Bruxelles, avec quelques aménagements

Le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, a déclaré que la fête du Meyboom sera maintenue le 9 août, dans une vidéo en direct sur Facebook, vendredi après-midi.

L’événement sera néanmoins organisé de manière légèrement différente. Quant à la Foire du Midi, il faudra attendre la fin de la semaine prochaine pour en savoir plus, mais le bourgmestre indique qu’il est très probable que la fête foraine soit annulée. Mercredi soir, le Conseil national de sécurité a décidé que tous les événements prévus en Belgique jusqu’à la fin août sont annulés, en vertu des mesures de confinement destinées à ralentir la propagation du Covid-19.

«Pour le Meyboom, on va trouver une cérémonie, on va trouver quelque chose. Ce ne sera pas le grand arbre, ce sera un arbre beaucoup plus petit mais quelque chose se plantera rue des Sables parce qu’il faut aussi donner de l’espoir. Le Meyboom c’est ça aussi, au-delà de la fête populaire et folklorique», a déclaré Philippe Close.

Patrimoine oral et immatériel de l’humanité

La plantation de l’arbre de mai ou de l’arbre de joie (Meyboom ou Meiboom) est une manifestation populaire typiquement bruxelloise qui date du 13e siècle. Elle célèbre une victoire des Bruxellois sur les Louvanistes en 1213. Pour respecter la tradition, l’arbre de joie doit impérativement être planté avant 17h le jour J, rue des Sables à Bruxelles. Le Meyboom a été reconnu Patrimoine oral et immatériel de l’humanité par l’Unesco. Cette manifestation s’organise chaque année le 9 août.

Concernant la Foire du Midi par contre, le bourgmestre s’est montré moins optimiste. «Vous l’avez entendu, les événements de masse sont supprimés jusqu’au 31 août», a-t-il répondu sur question d’un concitoyen, dans une vidéo en direct sur Facebook. «C’est difficile de considérer que la Foire du Midi n’est pas un événement de masse. Je pense donc que ce sera très difficile pour la Foire du Midi d’être maintenue. On aura la réponse définitive fin de la semaine prochaine parce qu’il y a une nouvelle réunion du Conseil national de sécurité qui devra définir ce qui est considéré comme un événement de masse», a-t-il dit.

La Foire du Midi, immense fête foraine qui se déroule le long du boulevard du Midi et du boulevard de l’Abattoir à Bruxelles, est normalement prévue cette année du 18 juillet au 23 août.