Le groupe Lufthansa a rapatrié 90.000 personnes, plus de 6.000 pour Brussels Airlines

Les compagnies aériennes du groupe Lufthansa, dont Brussels Airlines, ont rapatrié 90.000 vacanciers et voyageurs depuis le 13 mars dernier, indique vendredi Lufthansa dans un communiqué.

La compagnie Brussels Airlines, filiale de Lufthansa, a organisé 37 vols de rapatriement concernant 6.086 passagers.

437 vols ont été opérés par les différentes compagnies depuis 106 aéroports dans le monde. Onze nouveaux vols suivront ces prochains jours.

Les gouvernements d’Allemagne, d’Autriche, de Suisse et de Belgique en particulier, mais aussi des voyagistes et des croisiéristes ont commandé ces vols aller-retour à Air Dolomiti, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Edelweiss, Eurowings, Lufthansa et SWISS. Le dernier vol spécial de Lufthansa devrait arriver à Francfort le lundi 20 avril vers 9 heures.

Par ailleurs, Lufthansa a effectué 94 vols spéciaux de fret avec des équipements de secours.