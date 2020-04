La Louvière lance un appel aux dons pour nourrir 6 communes italiennes

En cas de coup dur, il est toujours important de pouvoir compter sur un soutien de sa famille, de ses proches…

Si le monde entier déguste avec la pandémie de Covid-19, le coup de massue est plus marqué dans certains pays, comme l’Italie où les morts s’empilent.

Au drame humain s’ajoute une crise économique dans un pays à l’arrêt depuis deux mois, ce qui aura des conséquences catastrophiques à terme sur une population déjà endeuillée et éprouvée.

À La Louvière et dans la région du Centre, cette situation a une résonance particulière. La région ayant été un haut lieu de l’immigration italienne, on se sent viscéralement proche de la Botte dans la Cité des Loups. En témoigne l’appel aux dons qui vient d’être lancé par la ville à destination de six villes italiennes: Aragona (Sicile), Foligno (Ombrie) de Pineto, de Roseto degli Abruzzi, de Atri et de Silvi (Abruzzes).

7 à 8% des Louviérois sont d’origine sicilienne

Pourquoi ces six villes? Car elles sont toutes jumelées avec La Louvière. «Nous avons des relations et des liens d’amitié avec certaines d’entre elles depuis plus de 20 ans, explique le Bourgmestre Jacques Gobert. Et tous nos jumelages sont en lien avec l’immigration historique. Un exemple: 7 ou 8% de la population louviéroise est originaire de Sicile et d’Aragona en particulier. C’est énorme. Des liens naturels se sont tissés au fil des années.»

Comme un parent qui s’inquiète pour ses proches, Jacques Gobert a pris contact avec les bourgmestres italiens pour connaître leur situation. «Selon les villages, ils ont des mesures de confinement très sévères, pires que les nôtres. L’activité économique est réduite à sa plus simple expression, mais ils n’ont pas comme chez nous de revenus de substitution comme le chômage temporaire, le droit-passerelle. Les citoyens en sont à chercher les moyens de se nourrir.»

Des dons pour nourrir la population

Les communes en sont donc au point où elles distribuent des bons et des colis alimentaires. «L’idée est de permettre aux citoyens belges, originaires de ces villages ou non, de poser un acte de solidarité envers ces communes italiennes et de le faire au travers d’un don que nous transmettrons aux communes mêmes pour qu’elles puissent attribuer des bons alimentaires à leurs concitoyens.»

Concrètement, un compte de solidarité a été ouvert par l’intermédiaire du syndicat d’initiative de la ville, le BE 13 363 069 704 139.

Les dons seront reversés à la ville du choix du donateur, qui la mentionnera dans le libellé de son don.