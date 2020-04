LIGNE DU TEMPS | Un mois de confinement belge (et plus) dans le rétro

Le 17 mars dernier, le gouvernement belge instaurait des mesures de confinement strict dans tout le pays. Un mois plus tard, la pandémie de coronavirus fait plus que jamais l’actualité.

Il n’aura fallu que quelques semaines pour que le quotidien de milliards d’habitants à travers le monde soit bouleversé par le nouveau coronavirus.

Apparu en Chine, à la fin de l’année 2019, le virus se développe rapidement et s’implante en Europe dès le mois de février.

Parmi les derniers pays européens à recenser de premiers cas avérés de la maladie, la Belgique vit un début de mois mars hésitant, entre analyses et hésitations.

Mais dès le 12 mars et l’annonce des premières grandes gouvernementales, tout s’emballe. Avec, dès le 17 mars, un confinement massif imposé à tout le pays.

Depuis lors, la Belgique, excepté les hôpitaux, les magasins et les services de première nécessité, vit au ralenti.

Entre deux polémiques, les autorités belges gardent le cap. Priorité à la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus. Un combat acharné qui apparaît plus long que prévu et qui est prolongé à deux reprises.

Le 15 avril, c’est acté: le confinement national ne sera pas levé avant le 3 mai.

Pendant ce temps, à l’étranger, la situation n’est pas forcément plus enthousiasmante. En Europe, l’Espagne et l’Italie paient un très lourd tribut durant cette crise. Et aux États-Unis, l’État de New York est en état d’alerte, Donald Trump coupe les ponts avec l’OMS et les autorités pointent la Chine du doigt. La Chine qui, ce 17 avril, révise ses chiffres à la hausse en ajoutant 1.300 décès supplémentaires à son triste bilan.