Un nouveau test sérologique pour détecter les anticorps du coronavirus

Un nouveau test sérologique pour détecter les anticorps du Covid-19 a été mis au point par Roche, importante société de biotechnologie, a-t-elle annoncé par communiqué vendredi.

Ce test est destiné à être utilisé dans le cadre de la recherche épidémiologique pour aider à mieux comprendre la propagation de la maladie. Il devrait être disponible début mai selon l’entreprise.

«Le test de dépistage des anticorps est essentiel pour contribuer à l’identification des personnes qui ont été infectées par le virus SRAS-CoV-2, en particulier celles qui ont pu être infectées mais n’ont pas présenté de symptômes, indique le communiqué. Le test peut permettre un dépistage prioritaire des groupes à haut risque, notamment les travailleurs de la santé qui ont peut-être déjà développé une certaine immunité et qui peuvent continuer à travailler et/ou retourner au travail.»

En savoir davantage sur l’immunité au Covid-19, pourrait, selon Roche, également aider la société à revenir plus rapidement à la normale.

Roche vise à ce que le test de détection des anticorps soit disponible d’ici le début du mois de mai dans plusieurs pays, y compris la Belgique. L’entreprise prévoit d’accélérer sa production mensuelle au niveau global pour atteindre un nombre de tests de l’ordre de plusieurs dizaines de millions d’ici juin.

Le test immunologique Elecsys Anti-SRAS-CoV-22 est un test in vitro utilisant du sérum et du plasma humains prélevés dans un échantillon de sang pour détecter les anticorps et déterminer la réaction immunitaire de l’organisme au SRAS-CoV-2.