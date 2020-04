Coronavirus: les bureaux de poste vont progressivement rouvrir leurs portes les samedis

Covid-19: depuis le 14 mars et les premières mesures de confinement, les bureaux de poste étaient fermés les samedis.

Les bureaux de poste vont progressivement rouvrir leurs portes au public les samedis, un total de près de 350 bureaux d’entre eux étant accessibles de ce samedi 18 avril, annonce Bpost.

«L’ouverture des bureaux de poste le samedi constitue un élément important du service de Bpost à la population et permettra aux clients de mieux répartir leurs visites au cours de la semaine», souligne l’entreprise dans un communiqué.

Bien entendu, ces réouvertures se feront dans le respect des mesures de sécurité et d’hygiène «les plus strictes», afin de garantir la protection des agents et des clients. Ces mesures sont notamment le respect d’une distance minimale de 1,50 mètre, la restriction du nombre de clients dans un même bureau. Les bureaux de poste seront en outre équipés de plexiglas, gants, affiches, etc.

Toutefois, «afin de réduire les risques de propagation du coronavirus», Bpost encourage toujours ses clients à ne se déplacer vers leur bureau de poste que pour raisons urgentes et à avoir recours aux alternatives disponibles selon leurs besoins (boîtes aux lettres rouges pour le dépôt de courrier, distributeurs de colis, distributeur de billets pour les retraits et dépôts d’argent).

Les bureaux de poste restent accessibles en semaine jusqu’à 17 heures, avec une fermeture durant le temps de midi de 12h30 à 13h30, précise-t-on encore.