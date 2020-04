Coronavirus: réouverture partielle et progressive des recyparcs wallons dès lundi

Cette réouverture, qui se fera dans le respect des règles de distanciation physique en vigueur, interviendra dès lundi 20 et s’étalera sur quelques jours en fonction des possibilités opérationnelles des intercommunales. Pierre LEJEUNE

Covid-19: après concertation notamment avec les syndicats, une réouverture partielle et progressive des recyparcs wallons a été décidée.

Une réouverture partielle et progressive des recyparcs wallons a été décidée après concertation avec les intercommunales, l’Union des Villes et des Communes de Wallonie et les syndicats, a annoncé ce vendredi la ministre wallonne de l’Environnement, Céline Tellier (Écolo).

Cette réouverture, qui se fera dans le respect des règles de distanciation physique en vigueur, interviendra dès le lundi 20 avril et s’étalera sur quelques jours en fonction des possibilités opérationnelles des intercommunales.

La rencontre avec les syndicats, ce vendredi matin, a permis de présenter une analyse de l’état de la situation; d’échanger à propos des modalités, des conditions et des mesures d’accompagnement ainsi que de fixer un cadre général permettant cette réouverture, notamment en ce qui concerne la sécurité des travailleurs, «qui reste une priorité», précise la ministre Tellier.

Cette dernière a édité une circulaire fixant une série de lignes directrices pour encadrer la réouverture prochaine des recyparcs, comme le type de flux de déchets acceptés, les conditions d’accueil des citoyens et les garanties pour assurer la sécurité de tous.

Mais à côté de ces lignes directrices générales, de la souplesse est nécessaire pour permettre aux intercommunales de s’adapter à leurs particularités locales et au personnel disponible, souligne Céline Tellier.

Chaque intercommunale communiquera son plan de réouverture précis

Chaque intercommunale communiquera donc son plan de réouverture précis avec les modalités pratiques spécifiques sur son site internet.

Il est par ailleurs demandé aux citoyens de ne se rendre aux recyparcs qu’en cas de nécessité en raison de l’impossibilité de stocker ses déchets, chacun étant invité à tout mettre en œuvre pour réduire sa quantité de déchets et particulièrement les déchets verts.