Coronavirus: plus de 6.000 masques utilisés par jour au CHR de la Citadelle à Liège

Le CHR de la Citadelle dispose d’un stock d’environ 30.000 masques FFP2 et 300.000 à 400.000 masques chirurgicaux Photo News

Le centre hospitalier régional (CHR) de la Citadelle ne fait pas face à une pénurie de masques: il dispose d’un stock d’environ 30.000 masques FFP2 et 300.000 à 400.000 masques chirurgicaux.

Chaque jour, l’hôpital consomme un peu plus de 1.000 masques FFP2, qui protègent davantage, et presque 5.000 masques chirurgicaux. Ces derniers protègent tout un chacun, pour éviter la dispersion dans l’air du virus. Un masque chirurgical est fourni à toute personne qui entre dans l’hôpital.

Si l’hôpital situé sur les hauteurs de Liège n’a pas subi de pénurie de masques, les équipes admettent que les stocks ont été sous pression. Pour éviter de manquer de cet élément de protection essentiel - dont le prix a été multiplié par douze, elles ont dû se montrer créatives. Les commandes ont dû être augmentées et le champ d’horizon a dû être élargi. Le magasin de l’hôpital a notamment dû effectuer des commandes auprès de fournisseurs asiatiques et le matériel reçu ne convenait pas toujours à la «morphologie européenne», ont expliqué les équipes au roi et à la reine, en visite à l’hôpital. Un système de barrette a notamment été inventé pour permettre à chacun d’adapter le masque à son visage.

Si la pénurie ne fait pas rage, les équipes ont tout de même témoigné auprès des souverains des difficultés à se procurer des blouses jaunes d’isolement, obligatoires pour protéger le personnel soignant lorsqu’il est en contact avec des patients contaminés par le coronavirus. «Il s’agit de l’article le plus difficile à se procurer. On arrive à un point où les stocks de masques sont suffisants mais on a peut-être un peu laissé de côté les blouses d’isolement», a témoigné un membre du magasin.

Le CHR de la Citadelle dispose de 48 lits en soins intensifs destinés à accueillir des patients ayant contracté le nouveau coronavirus. L’hôpital a accueilli, depuis le début de l’épidémie, 561 patients souffrant du Covid-19, dont 99 aux soins intensifs. Il restait vendredi 85 patients hospitalisés et 21 aux soins intensifs, a indiqué Sylvianne Portugaels, directrice générale du centre hospitalier liégeois.