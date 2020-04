Coronavirus: «Il n’est pas certain que tous les médias survivent à la crise»

Covid-19: l’Association des journalistes professionnels (AJP) plaide pour un soutien «urgent» aux journalistes indépendants.

L’Association des journalistes professionnels a écrit aux ministres de la Fédération Wallonie-Bruxelles, des Régions wallonne et bruxelloise et aux présidents de partis francophones pour demander une aide urgente aux journalistes indépendants, indique-t-elle ce vendredi. «Il n’est pas certain que tous les médias de la Fédération Wallonie-Bruxelles survivent à la crise Covid.»

Avec l’effondrement du marché publicitaire, la presse se voit privée de 60 à 80% de ses recettes publicitaires, note l’AJP. Les médias audiovisuels subissent également la crise. De plus, les directions de médias ont diminué voire mis fin à leur collaboration avec des journalistes indépendants, avec effet immédiat.

«La crise Covid accentue la précarité déjà très prégnante des journalistes indépendant(e)s. Beaucoup, devenu(e)s pauvres du jour au lendemain, seront forcé(e)s de quitter la profession», déplore l’AJP.

Selon une estimation «prudente», basée sur une sortie de crise en juillet et ‘seulement’sur 60% des journalistes indépendants, précise l’AJP, les pertes cumulées s’élèveront à 3,7 millions d’euros.

Il apparaît en outre que seuls 35% des journalistes indépendants ont recours aux aides «passerelle», parce qu’ils rentrent difficilement dans les conditions d’octroi. «Quant aux aides régionales, elles ne leur sont actuellement pas accessibles en Wallonie, ni à Bruxelles (contrairement à la Flandre)», pointe l’association.

En temps de crise, le journalisme sauve des vies

Concrètement, l’AJP réclame une cellule de soutien spécifique, avec un budget dédié à l’aide pour les journalistes indépendants, ainsi que l’adaptation des mesures d’aide existantes pour que les journalistes puissent y accéder.

«Il ne s’agit pas ‘seulement’d’aider quelques centaines de professionnels. Il s’agit de préserver le journalisme en FWB. En temps de crise, le journalisme sauve des vies. L’information correcte, sourcée, vérifiée est aussi indispensable que le matériel de protection», ajoute l’AJP.