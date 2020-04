Saint-Ghislain: le Park Rock 2020 annulé

Malgré l’incertitude planant sur les petits festivals, les organisateurs ont décidé d’annuler l’édition 2020, qui devait avoir lieu les 14 et 15 août dans le parc de Baudour.

Mercredi soir, le Conseil National de Sécurité décrétait l’interdiction des «festivités de masse» jusqu’au 31 août. Dans la foulée, presque tous les grands festivals de musique annonçaient que leur édition 2020 était annulée et reportée à 2021.

Mais en ne définissant pas précisément le concept d’événement «de masse», les autorités laissaient planer le doute sur les événements de plus petites envergures. Flou entretenu quand les ministres régionaux de la culture (Jan Jambon côté flamand et Bénédicte Linard côté francophone) précisaient que la mesure concernait les gros festivals, le Conseil National de Sécurité devant encore se prononcer sur les événements de petite et moyenne envergure la semaine prochaine.

Mais certains de ces événements ne veulent pas rester une semaine de plus dans l’incertitude et prennent les devants. Comme le Park Rock à Baudour, qui vient d’annoncer qu’il n’aurait pas lieu en 2020.

«Nous ne pouvons pas nous projeter dans le temps et savoir comment sera la situation sanitaire dans 2, 3, 4 mois, donc il est impossible d’organiser le festival de façon acceptable», justifient les organisateurs.

«De plus, nous pensons que le rock doit se vivre à 100%, et nous n’imaginons pas vous imposer le port d’un masque et/ou des normes de distanciation. Imaginez un pogo sans contact!» Non, on n’imagine pas.

Décision est donc prise de reporter le festival en 2021, aux mêmes dates, les 14 et 15 août, au même endroit, dans le parc de Baudour. L’édition 2020 devait accueillir Lofofora et les Australiens de Danko Jones en têtes d’affiche.

Les organisateurs communiqueront prochainement les modalités de remboursement des tickets.