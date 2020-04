INFOGRAPHIES | Coronavirus: quarante nouveaux cas en une journée à Tubize, 56 en Brabant wallon

Quarante nouveaux cas avérés de coronavirus ont été dépistés à Tubize, annonce Sciensano

876 cas avérés de coronavirus sont désormais recensés en Brabant wallon.

Cinquante-six nouveaux cas avérés de coronavirus en Brabant wallon, ont été annoncés par Sciensano, ce jeudi. C’est – assez nettement – la plus forte hausse annoncée depuis le début de la crise sanitaire.

Tubize, commune la plus touchée

Quarante nouveaux cas ont été dépistés rien que pour Tubize. La commune de l’ouest du Brabant wallon est désormais, avec 117 cas avérés, la commune la plus touchée du Brabant wallon.

Pour rappel, ces statistiques dépendent du nombre de tests effectués. Si, au niveau de la Belgique, le nombre de tests réalisés a augmenté, passant à près de 7000, ce 15 avril, on ne dispose pas du nombre de tests réalisés en Brabant wallon. On ne peut donc pas affirmer que l’augmentation de cas détectés à Tubize est une conséquence de l’augmentation du nombre de tests. On ne peut pas plus affirmer que ce n’est pas le cas.

Pour rappel, seuls les cas testés positifs sont considérés comme avérés. Il n’y a pas de recensement des cas suspects.

Braine-l’Alleud, commune la plus peuplée du Brabant wallon, compte actuellement 86 cas avérés.

Beauvechain et Ramillies sont les communes les moins touchées avec 7 cas avérés chacune.

65 patients soignés dans deux hôpitaux

Le nombre de personnes hospitalisées dans les deux hôpitaux recensés en Brabant wallon est de 65. C’est deux de moins que la veille.

14 patients sont en soins intensifs. C’est deux de plus que la veille.

Cinq personnes autorisées à quitter l’hôpital

Deux nouveaux patients souffrant du coronavirus ont été admis dans ces deux hôpitaux. Cinq personnes ont été autorisées à quitter l’hôpital à la suite de l’amélioration de leur santé.

C’est seulement la cinquième fois, depuis le 15 mars, que les patients sortants de l’hôpital sont plus nombreux que les personnes qui y entrent. C’est la troisième fois en quatre jours.

Sciensano ne précise pas l’origine des personnes décédées du coronavirus à un niveau plus précis que celui de la région. 5163 personnes sont décédées du coronavirus en Belgique.