Coronavirus: les joueurs et le coach de l’AS Eupen offrent une partie de leur salaire à l’hôpital eupenois

Les joueurs d’Eupen et le coach ont fait don d’une partie de leur salaire pour la bonne cause. BELGA

«Ensemble contre le virus COVID-19», c’est le message du club eupenois où les joueurs font don d’une partie de leur salaire.

«En raison de la crise du coronavirus et des immenses problèmes auxquels sont confrontés les hôpitaux et les maisons de repos dans l’Est de la Belgique, les joueurs professionnels et l’entraîneur (Beñat San José) de l’AS Eupen ont décidé de renoncer à une partie de leur salaire pour le mois d’avril» indiquent les Pandas par voie de communiqué. «L’argent sera versé à l’Hôpital St. Nicolas d’Eupen. Ainsi, l’AS Eupen soutient des mesures spécifiques pour lutter contre la propagation du virus COVID-19 dans la région.»

Le capitaine de l’AS, Siebe Blondelle, s’est exprimé sur ce geste.

«La société traverse actuellement une crise sans précédent. Nous aussi, nous sommes actuellement dans l’impossibilité de poursuivre nos activités de footballeurs professionnels, mais en comparaison avec beaucoup d’autres, nous nous trouvons encore dans une situation très confortable», dixit le défenseur eupenois. «Nous avons décidé de renoncer à une partie de notre salaire du mois d’avril afin de soutenir ceux qui sont en première ligne dans la lutte pour maîtriser la pandémie et qui sont particulièrement sous pression.»

L’hôpital d’Eupen salue l’initiative

Le docteur Frédéric Marenne, Médecin Chef et René Jost, le directeur général de l’hôpital d’Eupen, ont salué le geste de l’AS Eupen: «Avec leur don (NDLR: le montant n’a pas été communiqué), les joueurs et l’entraîneur de l’AS Eupen font preuve de leur solidarité avec les collaborateurs et les patients de l’hôpital. En ces temps difficiles, cette solidarité nous touche particulièrement et renforce notre courage dans la lutte quotidienne contre le Covid 19. Nous tenons à remercier l’AS Eupen et nous informerons bientôt sur l’utilisation concrète de ce don».