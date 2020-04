Fantastique nouvelle! Jimmy Cwynar signe à Rupel Boom!

Le défenseur de Solières s’engage dans un club de D1 amateurs. Une chouette nouvelle qui va le relancer.

Voilà une nouvelle qui va faire plaisir. À ses nombreux supporters mais aussi à ceux qui, comme nous, aiment le foot régional. Jimmy Cwynar, le superbe défenseur de Solières, jouera à Rupel Boom la saison prochaine. Oui, en D1 amateurs dans une structure proche du professionnalisme. Une top nouvelle qui sied parfaitement à son énorme talent et potentiel. La chance de sa vie aussi pour un gars qui, à 27 ans, n’a pas totalement fait une croix sur le foot professionnel. Comment il en est arrivé là? C’est son pote de futsal Kamal Boujemaoui, de l’IP Hannut, qui l’a renseigné à son futur coach. De fil en aiguille, les Flamands ont compris qu’ils pouvaient transférer un top joueur dont le potentiel restait encore à éclore. Son passé en nationale, sa polyvalence vu qu’il peut jouer à tous les postes en défense et dans l’entrejeu ainsi que le fait qu’il parle couramment le néerlandais ont fini de les convaincre. « Je suis évidemment super content, dit Jimmy, ravi. Je suis conscient que c’est une opportunité unique. Cela va être beau. Je me réjouis d’y être. Je vais bosser dans un environnement professionnel ou presque et grandir encore. Je vais arriver comme le petit gars sorti de nulle part et il faudra que je me fasse une place. Mais je vais tout donner, je vous le promets. Je remercie tous ceux qui m’ont permis d’arriver à ce challenge.» Quelque chose nous dit qu’on va encore entendre parler du petit Jim Cwynar et cette fois au top du football amateur. Allez, fonce, Jim!