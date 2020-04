Coronavirus: l’état d’urgence prolongé au Portugal, mais un assouplissement est en vue

Le journal Publica cite le président de Sousa, qui a affirmé que «certains services, entreprises et commerces» pourraient bientôt rouvrir. Les écoles maternelles devraient également rouvrir leurs portes. AFP

Covid-19: au Portugal, le parlement a une fois de plus prolongé l’état d’urgence.

L’état d’urgence au Portugal a été une fois de plus prolongé de deux semaines par le parlement, dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus. Annoncé le 18 mars, il est maintenant prévu jusqu’au moins le 2 mai, mais les mesures pourraient être rapidement et «progressivement» assouplies.

Les écoles maternelles devraient également rouvrir leurs portes. «Je veux que les petits puissent aller à l’école, car il est important qu’ils ne restent pas seulement avec leur famille», a déclaré le Premier ministre Antonio Costa.

En mai, ce sont les fonctionnaires qui reprendront, normalement, le travail.

Jeudi, on dénombrait au Portugal 18.800 cas confirmés de contamination et plus de 600 morts.