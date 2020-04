L’immense Christophe en 5 chansons inoubliables

Décédé à 74 ans après plusieurs semaines d'hospitalisation, Christophe restera comme une légende de la chanson et de la pop française. Un personnage à part, citoyen de la nuit, à la fois chanteur populaire et artiste énigmatique, resté expérimentateur jusqu’au bout...

1. «Aline» (1965): elle était l’assistante du dentiste

En 1963, le tout jeune Christophe enregistre son premier 45 tours «Reviens Sophie», qui fait un flop.

Mais en juillet 1965, sort «Aline», qui devient le slow de l’été, se classant en tête des ventes en France, en Espagne, en Belgique, en Turquie et au Brésil.

L’histoire de cette chanson? Il l’a composée lors d’un déjeuner chez sa grand-mère, en un quart d’heure (on ne sait pas ce que la grand-mère avait préparé comme ragoût).

Alors qui est Aline dont le doux visage lui souriait? Une certaine Aline Natanovitch, Polonaise et qui avait une double vie: le soir, elle gérait le vestion de l’Orpheon Club, elle était assistante dentaire boulevard du Montparnasse.

Le tube a fait l’objet d’un procès pour plagiat du chanteur Jacky Moulière, qui estimait sa chanson «La Romance» (1963) copiée.

C’est que la mélodie du couplet et les arrangements sont assez semblables. L’influence est évidente! Christophe a perdu en première instance puis gagné le procès en appel… fin des années 70.

2. « «Les mots bleus» (1974) : avec Jean-Michel Jarre...pour le texte

Repris dans la vague «yéyé» et la génération « Salut les copains», Christophe couve des ambitions d’un autre ordre, mais ne parvient pas à les faire aboutir.

Le déclic survient lorsque son producteur Francis Dreyfus le fait travailler avec le jeune parolier Jean Michel Jarre (oui, la future star de la musique mégalo-électro-instrumentale), avec qui il va écrire les albums «Les mots bleus» (1974) d’où est extrait le tube du même nom.

Un album dont les atmosphères musicales sont clairement sous influence de la musique «progressive» anglo-saxonne.

De ce point de vue, «Les Mots bleus» restera le tire emblématique de toute la carrière de Christophe avec ce mélange de mélancolie, de détresse amoureuse et surtout cette incroyable atmosphère de quai de gare nocturne qui fait toujours frissonner.

Un tube certes, mais aux sonorités presqu’expérimentales qui le rendent indémodable.

Il vaudra à Christophe, outre de belles ventes, la reconnaissance de son originalité et son exigence musicale.

3. «Senorita» (1974): un tube pour cinéphiles

« Brando ne joue plus les marlous / J’n’ai pas revu Cat Balou / Rien n’a plus, rien n’a plus vraiment le même goût / Vivien Leigh a les cheveux blancs / Elle regrette le noir et blanc / Pour autant, pour autant qu’en emporte le vent»

Un autre tube, moins original que «Les mots bleus » mais par lequel Christophe exprime (toujours sur un texte de Jean-Michel Jarre), sa passion du cinéma américain.

Du cinéma, il en fera pourtant très peu, malgré l’atmosphère que dégage son allure de vieux cowboy.

On le verra dans son propre rôle dans «Quand j’étais chanteur» (2006) de Xavier Gianolli avec Gérard Depardieu et Cécile de France, ainsi que dans un moyen-métrage loufoque «Le Quepa sur la vilni !» (2014), de Yann Le Quellec, où il joue le maire d’un petit village aux côtés de Bernard Menez et Bernard....Hinault.

Attention! La version ci-dessus est récente, commise avec la complicité d’un autre fou expérimentateur, Sébastien Tellier (qu’on entend sur le refrain) en 2019.

4. « «Collector» (2014) : cascade réussie avec… Cascadeur

Plutôt que de s’attarder sur des tubes mille fois entendus (le très beau « Petite fille du soleil » de 1975 ou le très ordinaire «Succès fou» en 1983) qui lui ont souvent collé une image de chanteur de variété, nous avons choisi une collaboration relativement récente, ce morceau dénommé «Collector »...et qui en est un (de collector) réalisé avec Cascadeur, le chanteur casqué, paru sur l’album de ce denier «Ghost Surfer»

Le résultat est juste... sublime, qui vous emporte dans des ambiances éthérées, les voix des deux artistes s’accordant magnifiquement.

Il était cocasse que l’amoureux des belles carrosseries (collectionneur de Cadillac en particulier) qu’était Christophe collabore avec un gars dont le pseudo est Cascadeur.

Significatif aussi de l’impact de Christophe sur les nouvelles générations de créateurs et du respect qu’il leur inspire.

5. « Daisy» (2020) : duo nocturne avec Laetita Casta

Christophe sort un 13e album original en avril 2016, «Les Vestiges du chaos», qui reçoit un accueil critique enthousiaste (disque d’or, 50 000 exemplaires vendus).

Mais pour ses 73 ans, le chanteur, toujours très actif, met en chantier un album «Christophe etc…» en deux volumes séparés, sur lesquels il reprend ses plus grands succès dans des versions parfois très différentes, et accompagnés d’invités de marque tels Etienne Daho, Eddy Mitchel, Raphaël, Arno, Camille ou Nusky & Vaati.

Il y a aussi (sur le 2) un splendide duo avec Laetitia Casta (très bonne chanteuse) servi par un clip hypnotique et sensuel. Et c’est «Daisy », une chanson de 1977.