À Montignies-sur-Sambre, la jardinerie est déjà complètement rouverte

Les jardineries peuvent rouvrir grandes leurs portes. C’était déjà le cas de Tournesols, ce jeudi, à Montignies-sur-Sambre.

L’affluence était inhabituelle depuis un mois, sur le parking de Tournesols, à Montignies-sur-Sambre, l’une des plus grosses jardineries de la région de Charleroi. Qui, dès hier matin, était, déjà, à nouveau entièrement accessible. «Nous sommes dans un moment de flottement, avance pour explication Axel Gaone, administrateur délégué de Tournesols. Les jardineries qui ont dû rester fermer rouvrent samedi matin. On rouvre aussi samedi, dit-il, sous-entendant «officiellement». Mais il n’y avait pas d’obstacle à ce que celles qui ont pu ouvrir partiellement auparavant rouvrent rapidement.»

Ce second cas de figure est celui de Tournesols. Qui, au début du confinement, a cependant dû rester portes closes pendant deux semaines. «On a juste pu assurer un service minimum pour l’entretien des plantes et du bâtiment, les soins aux animaux.» La vente par Internet a aussi été développée pendant ce temps.

Les mesures s’étaient assouplies à partir de l’arrêté ministériel du 3 avril 2020 qui élargissait l’éventail des commerces autorisés à ouvrir, notamment ceux qui vendent des aliments pour animaux et des plantes. La réouverture partielle fut effective vendredi dernier, après un contrôle de police actant que seuls les espaces de vente de ces produits étaient accessibles.

Plus que les mesures légales

La jardinerie a profité de ce ralentissement pour mettre en place les mesures sanitaires adaptées à ce type de commerce, explique Axel Gaone. La norme de distanciation sociale de 1,50 m, le caddie pour chaque personne et une visite de 30 minutes maximum dans le magasin sont d’application. «Mais on applique aussi une surface de 50 m2 par client (au lieu des 10 m2 légaux), la surface le permet. Le nombre de caddies, limité à 100, permet le comptage. On désinfecte aussi la poignée de chaque caddie et on propose aux clients du gel hydroalcoolique à leur entrée dans le magasin.»

De quoi sécuriser la clientèle. Mais le personnel n’est pas oublié: «Il travaille sur base volontaire, poursuit le patron. On préconise l’usage de masques, dont on met deux exemplaires à disposition chaque jour, ainsi que des gants jetables, sans limite.» Des précautions qui manifestement paient: sur 35 équivalents temps plein, ils sont 25 à travailler, les étudiants en contrat d’apprentissage n’y étant pas autorisés.

Cette reprise des activités ne doit toutefois pas cacher les pertes liées à l’inactivité de la jardinerie, estimées à 50 000€. «Ce sont des plantes annuelles, des légumes, qu’on n’a pu écouler à temps.» Une perte qui devrait être irrécupérable: les clients n’achèteront pas plus pour autant. «On verra aussi comment ils se comporteront à la fête des mères ou s’ils ne peuvent partir en vacances.»

Ce qui est sûr, c’est que les jardiniers amateurs présents jeudi étaient ravis de pouvoir à nouveau s’approvisionner. Avec un petit parfum de déconfinement dans l’air…