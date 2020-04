Angèle va participer au concert virtuel organisé par Lady Gaga

L’événement débutera durant la nuit du 18 au 19 avril à 2h00 du matin heure belge et sera diffusé en streaming Angèle

Angèle participera ce 18 avril au «One World: Together At Home Festival» aux côtés de Lady Gaga, Céline Dion, Paul McCartney et d’autres stars internationales.

Ce samedi soir, Lady Gaga et Global Citizen accueilleront des célébrités du monde entier pour leur méga-concert virtuel mis sur pied en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) baptisé «One World: Together at Home».

La programmation a été annoncée sur Twitter par le mouvement Global Citizen ce 14 avril. L’organisation, née en 2008, rassemble des citoyens engagés qui souhaitent mettre fin à la pauvreté d’ici 2030. Elle met en place de nombreuses initiatives pour lever des fonds et lutter contre les inégalités.

Sur Instagram, Angèle a publié une photo pour confirmer sa présence, en en profitant pour encourager chacun à rester chez soi:

«Des invités du monde entier, des artistes mais aussi des soignants et d’autres professionnels de la santé de première ligne dans le seul et unique but de rassembler nos forces pour lutter contre la propagation du #COVID19. Ils ont besoin de notre soutien à tous (ps: restez toujours chez vous hein) (ps 2: courage a tous) »

L’événement débutera durant la nuit du 18 au 19 avril à 2h00 du matin heure belge et sera proposé en live sur les télévisions américaines, ainsi qu’en streaming pour le reste du monde. Pour vivre le show, vous pourrez vous rendre sur le site internet de France. TV. Plug RTL propose également une diffusion en direct ainsi qu’une rediffusion dès 18h15 ce dimanche. En radio, vous pourrez retrouver le live de Lady Gaga sur Radio Contact de 14h à 16h (avec une rediffusion de 22h à minuit).