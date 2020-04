Le Festival du Rire de Rochefort reporté à septembre et octobre 2020

La 40e édition du Festival international du Rire de Rochefort (FIRR), qui devait avoir lieu du 6 au 23 mai prochain, est reportée à des dates ultérieures, a annoncé ce jeudi l’organisation.

La majorité des spectacles du FIRR sont reprogrammés entre le 30 septembre et le 19 octobre 2020.

Parmi les douze spectacles initialement prévus, trois sont annulés. Il s’agit de ceux de Haroun, Sellig et Marine Baousson. Les neuf autres ont pu être reprogrammés entre le 30 septembre et le 19 octobre 2020.

«Cette décision est prise à la suite de la confirmation du confinement et à l’interdiction des rassemblements. Elle implique des difficultés financières et logistiques pour notre organisation mais la priorité actuelle se porte sur la santé de chacun», précisent les organisateurs. «Parce que tout le monde aura besoin de rire après cette crise qui n’épargne personne et parce qu’il est aussi important de soutenir les artistes durant cette période difficile, nous reportons les soirées de Gala au mois de mars 2021 (dates à confirmer) et la majorité des spectacles en espérant qu’à cette période, les mesures seront favorables pour une telle manifestation», détaille le FIRR.

Pour tous les spectacles reportés, les tickets restent valables aux nouvelles dates communiquées sur le site internet du festival. Pour les autres, ou si la nouvelle date ne convient pas, plusieurs choix s’offrent au spectateur: faire un don à l’organisation, obtenir un bon à valoir ou bénéficier d’un remboursement.