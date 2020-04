Le Brussels Summer Festival s’ajoute à la liste des annulations

Les organisateurs du Brussels Summer Festival (BSF), un événement musical qui se tient durant plusieurs jours au cœur de Bruxelles chaque année en août, ont annoncé officiellement ce jeudi en fin d’après-midi l’annulation du festival.

«Notre priorité a toujours été et restera la santé et la sécurité de nos festivaliers, artistes, partenaires, équipes et professionnels impliqués. Dans cette logique, nous suivons avec soin les décisions gouvernementales en la matière», ont déclaré les organisateurs du BSF.

«En date du 15 avril 2020, nous avons été informés par le Conseil national de sécurité de l’annulation de l’ensemble des festivals d’été belges pour la saison 2020, nous sommes donc au regret de vous informer que l’édition du Brussels Summer Festival se déroulant initialement du 19 au 23 août est annulée», ont-ils dit.

«Nous avons une pensée profonde pour le personnel soignant et les travailleurs qui chaque jour nous permettent de continuer à vivre, nous nourrir ou nous déplacer. Ce sont eux qu’il faudra applaudir, plus fort encore, cet été», a conclu l’équipe du festival urbain.

Elle précise que l’ensemble des billets achetés seront soit remboursés, soit valables pour l’édition 2021 du BSF, qui aura lieu du 18 au 22 août. Les modalités de ces remboursements ou échanges seront communiquées prochainement sur le site web du festival.