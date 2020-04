Le COIB attend les prochaines décisions du CIO en matière de qualifications pour Tokyo

Le choc du report d’un an des Jeux de Tokyo en raison de la pandémie de Covid-19 encaissé, le Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB) planche sur les quinze mois que le Team Belgium doit vivre d’ici à l’ouverture des JO dans la capitale japonaise.

La première question est celle des qualifications dans les différents sports où il restait à sélectionner pas moins de 47% des athlètes. Le Comité international olympique (CIO) avait annoncé qu’il ferait tout son possible en accord avec les fédérations internationales pour présenter les nouvelles règles en la matière vers la mi-avril. «Dès que le CIO se sera prononcé, nous reverrons nos critères particuliers et internes - en consultation avec les directeurs techniques des fédérations et des ligues concernées - pour, je l’espère, immédiatement rebondir auprès des athlètes du Team Belgium et de leurs coaches», a expliqué Olaf Spahl, le directeur du haut niveau au COIB et futur chef de délégation à Tokyo, sur le site du COIB.

La nouvelle échéance olympique (23 juillet-8 août 2021) pose aussi pas mal d’incertitudes au COIB concernant ses plans prévus comme le camp de base japonais de Mito qui comprenait le Kasamatsu Sports Park, l’Adastria Sports Arena et l’hôtel Mito Plaza. Les sites d’entraînement des kayakistes à Itako et des cyclistes sur piste à Maebashi sont dans une situation similaire. Tous les accords doivent être rediscutés et si possible reconduits. Incertitude également concernant le transport entre la Belgique et le Japon. La compagnie aérienne ANA devaient assurer des vols directs. La crise économique qui accompagne celle du coronavirus laisse planer des doutes quant à l’avenir du secteur aérien.

Un stage olympique en novembre

Si le COIB se pose à bon droit pas mal de questions en vue de l’an prochain, que dire des athlètes. Afin de les soutenir dans ce contexte particulier du report des Jeux mais aussi du confinement, COIB a systématiquement communiqué avec les athlètes, les entraîneurs et les fédérations à propos des décisions du CIO. Le responsable médical du comité olympique le Docteur Johan Bellemans, et le psychologue du sport Jef Brouwers ont multiplié conseils et recommandations sur les aspects psychologiques liés à cette double situation (report et confinement). Un «chat olympique» a même été organisé hier mercredi via la plateforme vidéo Zoom pour tous les athlètes du Team Belgium. Les managers haute performance Bob Maesen et Philippe Préat communiquent avec l’ensemble des fédérations et de leurs directeurs techniques afin de répondre à leurs interrogations.

D’ores et déjà, la décision d’organiser un nouveau stage olympique d’automne du 14 au 21 novembre à Belek, en Turquie, est prise. «Tous les athlètes qui sont déjà sélectionnables et qui ont une chance réaliste d’être sélectionnés seront invités. Le groupe cible sera similaire à celui qui avait été constitué en décembre 2019. Nous avons donc repoussé à l’automne 2021 le stage olympique initialement prévu à Paris en 2020», a encore déclaré Olaf Spahl.