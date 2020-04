Les visites dans les maisons de repos louviéroises et montoises resteront interdites

Le bourgmestre vient de prendre un arrêté pour contrecarrer la décision du dernier Conseil national de sécurité.

La décision du Conseil national de sécurité de ce mercredi 15 avril d’autoriser, sous certaines conditions, une visite par semaine pour un proche désigné dans les maisons de repos et institutions pour personnes handicapées a suscité l’incompréhension dans plusieurs communes.

À La Louvière, le Bourgmestre Jacques Gobert, vient de prendre un arrêté afin d’interdire, sauf dérogation, l’accès aux maisons de repos, aux maisons de soins et aux établissements pour personne avec un handicap de toute l’entité de La Louvière, aux personnes proches des résidents et ce, jusqu’au 3 mai 2020 inclus.

«En effet, l’annonce du Conseil de sécurité a suscité beaucoup d’incompréhension et d’inquiétudes au sein des différentes institutions louviéroises, publiques et privées», relève la Ville dans un communiqué.

«Le Bourgmestre, en concertation avec les acteurs de terrain, considère qu’il serait prématuré de rouvrir les portes des établissements concernés à des personnes extérieures, au risque de contaminer encore plus de résidents alors que l’impact positif des mesures de confinement est constaté.»

Jacques Gobert considère également que le matériel nécessaire pour accueillir ces visiteurs priverait le personnel de protections indispensables et a donc décidé d’interdire ces visites, «dans un souci de protection des résidents, des membres du personnel et des familles.»

À Mons non plus, on ne prendra pas le moindre risque

Même topo à Mons, où la Ville «n’autorisera pas les visites dans les maisons de repos et centres de handicap», annonce ce jeudi Nicolas Martin, bourgmestre de Mons.

«Ces lieux sont en effet extrêmement sensibles: plusieurs font face à des foyers d’épidémie et nous ne pouvons pas prendre le moindre risque étant donné le taux de mortalité très élevé qu’une propagation du virus pourrait engendrer dans ces lieux spécifiques.»

Pas question de prendre le moindre risque, «tant que nous ne disposerons pas de tests en suffisance pour être certains que les visiteurs ne sont pas infectés» estime Nicolas Martin, qui se dit «bien conscient des désagréments que cela engendre pour les résidents et leurs familles mais je pense, en conscience, que c’est la seule décision raisonnable qui vaille.»