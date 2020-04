Huy: le Mont mosan rouvrira-t-il rapidement ou pas?

Le Mont mosan, ce parc animalier sur les hauteurs de Huy, rouvrira-t-il ses portes bientôt? Le patron n’en sait rien… mais il tire la sonnette d’alarme.

Avec ce beau soleil, cela devrait être fête tous les jours dans le parc du Mont mosan, sur les hauteurs de Huy. Si la vie continue malgré le confinement, si les otaries sont toujours entraînées en attendant les prochains spectacles, pas un chat cependant dans les travées du parc animalier de la Sarte… On n’y rencontre aucun visiteur depuis le début du confinement. Avec, aujourd’hui, un vibrant espoir que le parc ne soit pas intégré dans les activités qui génèrent un rassemblement de masse… Sauf que le patron Jean-Marc Vanberg n’en sait rien et il s’interroge clairement. «Je n’ai aucune information», expliquait-il hier, quelques heures après l’annonce faite par la Première ministre Sophie Wilmès. «On ne sait absolument rien, on n’est tenu au courant de rien…»

Le patron du Mont mosan n’y va pas par quatre chemins: l’heure est grave au sein de son activité professionnelle. «On ne saura plus tenir encore longtemps. Ce ne sont pas les 5000€ de prime qu’on peut recevoir qui vont nous permettre de nous en sortir.» Car les animaux aquatiques, les otaries, les phoques, les manchots,…: on ne peut pas fermer la porte sur leurs enclos pendant plusieurs semaines. Ces bêtes doivent être nourries, on doit s’en occuper et surveiller leur état. Et tout cela, ça a un coût alors qu’il n’y a plus aucune rentrée financière. Après l’hiver, la belle saison aurait dû permettre à Jean-Marc Vanberg et à son équipe de rouvrir le Mont mosan. Ce n’est pas le cas. Et pourtant, «il faut qu’on rouvre le plus rapidement possible», explique le patron du parc animalier hutois. Pour les animaux mais aussi pour le personnel.

Déjà, tout le personnel du restaurant Le Cortina, que le Mont mosan a repris, est en chômage économique. «On va commencer à faire pareil pour le personnel du parc. Je ne vais plus garder que deux ou trois soignants.» Mais Jean-Marc Vanberg croise cependant les doigts… en attend des nouvelles plus claires et précises concernant les parcs animaliers.