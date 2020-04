Namur interdit les visites en maisons de repos jusqu’à nouvel ordre

Au vu des nouvelles décisions prises par le Conseil national de sécurité mercredi, la Ville de Namur a décidé d’annuler l’édition 2020 de ses Fêtes de Wallonie, prévue en septembre, et de prendre une ordonnance communale pour interdire les visites en maisons de repos jusqu’à nouvel ordre, annonce-t-elle jeudi dans un communiqué.

Mercredi, la Ville de Namur a réuni sa cellule de crise communale dans la foulée du Conseil national de sécurité.

Celle-ci a entre autres pris la décision d’interdire tous les événements sportifs, culturels, festifs, folkloriques ou associatifs quelconques jusqu’au 30 juin inclus, notamment le Corso de Jambes, les Fêtes de la musique, le Namuraid ou encore la Fête des voisins.

Tous les événements de masse étant annulés jusqu’au 31 août, le festival de Wallonie, les Solidarités, le Festival de la bière, le Festival international de Folklore ou encore la brocante de Temploux sont également supprimés.

«Pour permettre aux organisateurs de savoir si leur événement est considéré comme un événement de masse ou pas, la Ville prend la décision d’interdire pour les mois de juillet et d’août toutes les activités rassemblant plus de 1.000 personnes et ce jusqu’à nouvel ordre», indique la commune. Ceux de moins de 1.000 personnes peuvent par contre jusqu’à présent être organisés, pour autant que la règle de la distance de sécurité (1,5 m entre chacun) puisse être respectée.

«Par cohérence autant que par logique de prévention de tout risque d’effet rebond du coronavirus, il a aussi été décidé d’annuler l’édition 2020 de nos fêtes de Wallonie», ajoute la ville.

Comment, dans un tel contexte de crise aiguë, autoriser à présent les visites?

En ce qui concerne la décision du Conseil national de sécurité d’autoriser la visite d’une seule et même personne dans des structures d’hébergement et en maisons de repos, la cellule communale de crise dit comprendre parfaitement «l’objectif humain et social qui a pu fonder cette décision» et se réjouit que «de telles visites puissent s’effectuer dans des structures où les cas avérés de Covid-19 sont très faibles voire inexistants, et où la situation sanitaire est donc parfaitement maîtrisée, comme dans les institutions pour personnes handicapées par exemple».

«Mais notre incompréhension est totale et unanime à l’égard des maisons de repos. […] Comment, dans un tel contexte de crise aiguë, autoriser à présent les visites? D’autant que cela représente un risque supplémentaire d’importer le coronavirus dans des maisons de repos qui en sont jusqu’à présent préservées», s’étonne la cellule de crise, rappelant notamment le manque de personnel et de moyens (masques, gants,…) dans ces institutions.

Au vu de la situation, il a dès lors été décidé qu’une ordonnance communale serait prise pour interdire ces visites en maisons de repos jusqu’à nouvel ordre sur tout le territoire de la commune de Namur. «Si toutefois, pour des raisons qui lui seraient propres, un établissement privé souhaitait malgré tout organiser pareilles visites, il en aurait la faculté, sous sa propre responsabilité, après en avoir sollicité l’autorisation préalable auprès de la commune», précise la Ville.

«Si la courbe des personnes infectées et hospitalisées a pu être maîtrisée en zone namuroise et si elle commence à s’aplatir à présent, c’est grâce aux efforts collectifs que vous avez massivement réalisés», se félicite le bourgmestre Maxime Prévot, remerciant les Namurois, tout en dénonçant un certain laisser-aller de certains.

La Ville de Namur a par ailleurs décidé de constituer un stock de 50.000 masques en tissu qu’elle mettra à disposition de ses citoyens à partir de début mai, à prix coûtant.