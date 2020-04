Coronavirus: la clinique Saint-Jean suit numériquement ses patients Covid-19 rentrés chez eux

La clinique Saint-Jean a adopté l’app MoveUp: l’hôpital bruxellois peut donc continuer à surveiller les patients atteints du covid-19 rentrés chez eux.

La clinique Saint-Jean de Bruxelles a adopté une application sur smartphone appelée MoveUp et qui lui permet de continuer à surveiller les patients atteints du covid-19 une fois qu’ils sont rentrés chez eux.

Les patients qui regagnent leur domicile peuvent s’ils le souhaitent maintenir un contact avec les médecins de l’établissement de santé.

Ils sont alors invités à répondre quotidiennement à une série de questions (sur leur respiration, température, tension artérielle, etc.) et peuvent eux aussi poser directement des questions aux médecins par un système de messagerie.

Une quinzaine de médecins se relaient sept jours sur sept de 8 à 20 heures pour vérifier les données des patients et répondre à leurs questions.

«Il ne s’agit pas d’une poursuite du traitement à domicile. Nous voulons suivre l’évolution de nos patients dans les jours et les semaines qui suivent une maladie aussi soudaine et dramatique que le covid-19. C’est parce que le patient donne les bons paramètres et surtout qu’il doit bien écouter ce que son corps lui dit que le médecin peut alors le guider correctement», commente le médecin-chef, le Dr Kenneth Coenye.

Ces données sont également reprises dans les dossiers des patients pour pouvoir anticiper si, à l’avenir, d’autres problèmes devaient se manifester chez eux.