La Flandre n’autorisera pas les visites en maison de repos dans l’immédiat

Le gouvernement flamand a confirmé jeudi, au lendemain d’un Conseil national de sécurité auquel a participé son ministre-président Jan Jambon, qu’il n’autorisera pas immédiatement les visites en maison de repos.

«Les visites ne sont pas possibles et cela reste ainsi, nous n’adaptons donc pas les règles maintenant, aussi difficile soit la situation pour les personnes qui y résident et pour leurs familles», ont indiqué dans un communiqué les ministres de la Santé Wouter Beke (CD&V) et M. Jambon (N-VA).

Un groupe de travail (task force) a toutefois été chargé d’ouvrir la concertation avec les secteurs concernés pour déterminer quand les visites seront à nouveau admises et quelles conditions de sécurité y seront liées.

«Pour un secteur qui a connu d’aussi lourdes semaines et en connaîtra encore d’autres, il est important de donner des perspectives, tant pour les résidents que pour les travailleurs», indiquent MM Beke et Jambon.