Province de Luxembourg: l’ouverture des recyparcs en préparation

La réouverture des recyparcs dépend d’une décision régionale. Idélux anticipe et prépare un plan de réouverture.

C’est l’une des sagas du confinement: les recyparcs (anciennement appelés parc à conteneurs) vont-ils oui ou non rouvrir? Les différents niveaux de pouvoir en Belgique ont bien du mal a accordé leur violon sur la question.

Mercredi soir, la Première ministre a annoncé qu’il n’était pas interdit d’ouvrir les recyparcs.

Les parcs à conteneur de notre province vont-ils rouvrir? C’est une directive de la Wallonie qui impose aujourd’hui encore le maintien de la fermeture des recyparcs dans notre région, rappelle Idélux Environnement, dans un communiqué de presse.

L’intercommunale qui a en charge la gestion des déchets des 44 communes de la province et de 11 communes liégeoises attend maintenant de voir comment ce rappel du Fédéral sera interprété par le Gouvernement wallon.

Une réunion avec les syndicats, vendredi

Mais elle n’attend pas les bras croisés. Elle finalise un plan de réouverture des recyparcs.

«Une réunion entre les différents acteurs syndicaux et le cabinet de la ministre de l’environnement est prévue ce vendredi 17 avril pour discuter de la réouverture, informe Idélux Environnement. Sur base des résultats de ces discussions, la circulaire ministérielle du 9 avril 2020 pourrait être revue et adaptée. Nous espérons que la décision qui sera prise ira dans le sens d’une réouverture des recyparcs afin de répondre aux attentes des communes, de soulager la population et de préserver l’environnement malheureusement de plus en plus sujet aux dépôts sauvages.»

Une réouverture partielle

Que contient le plan de réouverture en préparation par Idélux Environnement?

Que cette réouverture puisse se faire dans les meilleures conditions de sécurité, aussi bien pour les préposés que pour les usagers. Une rencontre avec les syndicats est d’ailleurs également prévue ce vendredi.

Le nombre de visiteurs présents sur le site devra dans un premier temps être limité, ce qui laisse augurer au début de longues files d’attente.

Les mesures de distanciation sociale devront être respectées. Les ventes de compost et l’utilisation des cartes de fidélité seront suspendues afin d’éviter toute manipulation.

Il sera également demandé aux usagers d’amener eux-mêmes les outils nécessaires au déchargement des matières (pelle, brosse,…) et de limiter leurs temps de passage au maximum en préparant/triant bien les déchets avant de se rendre au recyparc.

Les collectes alternatives des PMC maintenues

Plusieurs communes ont programmé dans les jours qui viennent une collecte alternative des PMC (plastiques, métaux, cartons à boisson), soit en porte-à-porte, soit via un grand conteneur.

Ces collectes alternatives restent d’actualité.

«Si une nouvelle circulaire régionale devait sortir, celle-ci n’est pas attendue avant la fin de la semaine prochaine, précise Idélux Environnement. En ce qui concerne les collectes par apports volontaires, celles mises en place resteront accessibles même en cas de réouverture annoncée des parcs. Ces collectes offriront aux personnes qui souhaitent éviter le risque de contamination une solution alternative à la fréquentation de leur recyparc.»