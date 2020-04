Huy: Un 15 août sans foire, c’est du jamais vu depuis la guerre…

La Foire du 15 août à Huy aura-t-elle lieu? C’est probablement non. Car s’il y a bien un événement qui attire la foule, c’est celui-là…

La Foire du 15 août à Huy sera-t-elle maintenue? «On ne s’est pas encore penché sur la question», avoue le bourgmestre Christophe Collignon. Pas officiellement en tout cas… Mais c’est clair que le bourgmestre et les échevins hutois y ont déjà pensé. Et encore plus depuis la décision du Comité national de sécurité annoncée mercredi soir d’interdire tout événement de masse jusqu’au 31 août. Car s’il est bien un événement qui attire la toute grosse foule, c’est bien la foire du 15 août qui attire plusieurs milliers de personnes en bord de Meuse hutoise.

Alors? «On ne sait pas ce que signifie exactement un événement de masse, explique le bourgmestre Christophe Collignon. Combien de personnes cela implique. Mais il est probable qu’une foire telle que la nôtre sera reprise dedans…» Et il ajoute: «A priori, la foire du 15 août n’aura pas lieu. Il ne faut pas être grand clerc pour se dire qu’un événement tel que celui-là ne pourra pas être organisé. Sauf retournement de situation, je pense que je ne m’avance pas beaucoup en l’affirmant…» Même commentaire de la part de Jacques Mouton, 1er échevin en charge des foires et marchés qui ajoute: «c’est une catastrophe pour les forains, ainsi que pour l’horeca.»

A l’approche du 15 août, plus d’une centaine de métiers forains débarquent à Huy avec leurs attractions. La Bruxelloise Geneviève Besanger est présidente du comité de promotion de la foire de Huy. Cette catastrophe, elle la vit pleinement depuis plusieurs semaines déjà. Et l’annonce probable de l’annulation de la foire de Huy la désespère. «On est à l’arrêt depuis le 14 mars. On devait ouvrir à Gand puis ça allait s’enchaîner. Ici, on devait être à Courtrai, puis à Vilvoorde… C’est toute notre saison qui est fichue.» Avec son mari, la foraine tient l’auto-scooter qui est sur la foire hutoise. Là, ils sont tous deux bloqués à la maison, sans plus aucun revenu. «Je comprends tout à fait cette crise sanitaire, ajoute-t-elle en pleurant. Depuis le début, je respecte, mais là c’est toute notre saison…» Et d’espérer que le Comité national de sécurité accorde aux forains la possibilité de faire des foires. «On pourrait imaginer des barrières et un système de comptage. Un peu comme un parc d’attractions…»