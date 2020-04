Plus de patients autorisés à quitter l’hôpital que de nouvelles admissions

820 cas avérés de coronavirus sont désormais recensés en Brabant wallon.

Quatorze nouveaux cas avérés de coronavirus en Brabant wallon, ont été annoncés par Sciensano, ce jeudi. C’est une hausse plus modérée que celle observée la veille (+40).

Les chiffres communiqués par Sciensano font maintenant état de 820 cas avérés de coronavirus en Brabant wallon.

Ces statistiques dépendent du nombre de tests effectués. Ce nombre est inconnu en Brabant wallon. Seuls les cas testés positifs sont considérés comme avérés. Il n’y a pas de recensement des cas suspects.

81 cas à Braine-l’Alleud

Braine-l’Alleud est, avec 81 cas avérés, la commune la plus touchée du Brabant wallon. C’est aussi la commune la plus peuplée.

Si on tient compte du nombre de cas avérés pour mille habitants, on peut dire que c’est à Rebecq (4,56 cas pour 1000 habitants) et à Hélécine (3,56) que les cas de coronavirus sont les plus fréquents.

Beauvechain et Ramillies sont les communes les moins touchées avec 7 cas avérés chacune.

67 patients soignés dans deux hôpitaux

Le nombre de personnes hospitalisées dans les deux hôpitaux recensés en Brabant wallon est de 67. C’est trois de moins que la veille.

12 patients sont en soins intensifs. C’est deux de moins que la veille. Il n’y a plus eu si peu de patients en soins intensifs depuis le 25 mars.

Deux nouveaux patients souffrant du coronavirus ont été admis dans ces deux hôpitaux. Quatre personnes ont été autorisées à quitter l’hôpital à la suite de l’amélioration de sa santé.

C’est seulement la quatrième fois, depuis le 15 mars, que les patients sortants de l’hôpital sont plus nombreux que les personnes qui y entrent. C’est la deuxième fois en trois jours.

Sciensano ne précise pas l’origine des personnes décédées du coronavirus à un niveau plus précis que celui de la région. 4 857 personnes sont décédées du coronavirus en Belgique.