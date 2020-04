Ursula von der Leyen: la réponse européenne est «la plus impressionnante au monde»

«Ces quatre dernières semaines, l’Europe en a fait davantage qu’elle n’en a fait dans les quatre années qui ont suivi la dernière crise», a affirmé Ursula von der Leyen.

La réponse collective de l’Europe à la crise du coronavirus est «la plus impressionnante au monde», totalisant plus de 3.000 milliards d’euros jusqu’ici, a affirmé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, jeudi en plénière du Parlement européen.

Lors de sa dernière intervention devant l’assemblée, Mme von der Leyen avait déploré les divergences et parfois l’égoïsme des États membres au début de la crise. Ce jeudi, elle a multiplié les exemples de coopération et de solidarité entre les Vingt-sept.

Les mesures approuvées par les ministres européens des Finances la semaine dernière, pour plus de 500 milliards d’euros, «sont un grand pas dans la bonne direction». Mais davantage sera nécessaire, a ajouté Mme von der Leyen, en appelant à faire du prochain budget plurinannuel de l’UE «le navire-amiral» d’une relance digne d’un Plan Marshall.

Ce budget 2021-2027, sur lequel les États membres se sont disputés dans les semaines précédant la crise, «devra être bien différent de ce que l’on avait imaginé, avec un volume financier sans précédent», a-t-elle dit alors que les pays les plus frugaux réclament jusqu’ici de le limiter à 1% du revenu national brut des Vingt-sept.

«La crise est symétrique (elle touche tous les États membres, NDLR), mais la relance ne le sera pas: certaines régions auront beaucoup plus de mal que d’autres à rebondir. Dès lors la cohésion et la convergence seront plus que nécessaires, car elles sont aussi un aspect essentiel du marché unique», a affirmé Mme Von der Leyen.

La relance du marché unique, c’est la première des priorités pointées par le président du Conseil Charles Michel. «C’est notre première force au niveau européen», a-t-il dit en citant la nécessité de développer les leviers économiques à travers le Pacte vert et l’agenda numérique. Le Belge a insisté sur la prise en compte des PME ainsi que de l’économie circulaire.

À ses yeux, la force du marché intérieur devra aussi se fonder sur davantage d’«indépendance stratégique» et d’«actifs européens solides».

Concernant le budget de l’UE pour lequel il devra trouver un accord entre États membres, Charles Michel a une nouvelle fois insisté sur la nécessité d’augmenter le capital de la Banque européenne d’investissement (BEI). C’est à ses yeux un instrument de solidarité.

Pour le Belge, l’action extérieure de l’UE devra insister sur l’Afrique, en soutenant son système sanitaire, en rouvrant le débat sur les dettes et en y menant des «investissements intelligents» en lien avec le Green Deal et l’agenda numérique.

Le président du Conseil a aussi appelé à ne pas oublier la réforme de la gouvernance de l’UE, afin d’améliorer les processus de décision et de coopération, avec les citoyens. Il a rappelé à cet égard l’importance des travaux qui doivent animer la future conférence sur l’avenir de l’Europe.