«Puisque vous ne pouvez venir aux Epicuriales, les Epicuriales viennent à vous!»: l’aide des organisateurs liégeois aux restaurateurs

Les organisateurs des Epicuriales (Liège) ont annoncé qu’ils allaient mettre en place à l’automne, sous le label des Epicuriales, une opération spéciale de promotion pour soutenir la relance des restaurants.



Les organisateurs des Epicuriales (Liège) ont indiqué jeudi qu’ils travaillaient à la préparation de l’édition de l’an prochain, qui aura lieu du jeudi 20 au lundi 24 mai 2021. Une réaction qui fait suite à l’annonce de la Première ministre, Sophie Wilmès, au terme du Conseil national de sécurité, de l’interdiction des événements de masse, dont les festivals, avant le 31 août.

Contraints à renoncer à l’organisation des Epicuriales qui devaient se tenir durant le prochain week-end de Pentecôte, les organisateurs ont déclaré que «cette décision a été d’autant plus difficile à prendre que les Epicuriales se préparaient à une très belle édition, relevée par l’arrivée de quelques nouveaux restaurateurs de qualité».

«Déjà maintenant, tous les membres du comité organisateur travaillent à la préparation des Epicuriales 2021, dont les dates sont déjà confirmées: du jeudi 20 au lundi 24 mai 2021», ont ajouté Pierre Luthers, directeur de l’ASBL Enjeu et Robert Olbrechts, président des Epicuriales.

Les membres du comité organisateur ont également tenu à transmettre leurs meilleures marques de sympathie et de compréhension, à l’ensemble des restaurateurs, traiteurs et professionnels de l’horeca, «qui figurent au premier rang des victimes économiques de la situation actuelle».

Les Epicuriales veulent se tenir à leurs côtés en ces moments exceptionnels. D’une part, en les aidant à diffuser la promotion de toute action ‘compensatoire’ qu’ils ont mise ou qu’ils mettront sur pied (livraison de repas à domicile, ou retrait de plats à leur adresse…). Les restaurateurs sont invités à communiquer leurs propositions via le formulaire repris sur le site des Epicuriales https://www.epicuriales.be/action-de-solidarite-restaurateurs-x-epicuriales-de-liege/, qui seront diffusées avec grand plaisir (ce qui est déjà le cas depuis près d’un mois!) sur la page Facebook de l’événement (près de 7.500 abonnés!).

D’autre part, les organisateurs ont annoncé qu’ils allaient mettre en place à l’automne et sous le label des Epicuriales, une opération spéciale de promotion pour soutenir la relance de leur restaurant. «Cette opération, qui incitera les gastronomes à franchir la porte des restaurants partenaires, sera soutenue par les sponsors et les médias associés aux Epicuriales et largement diffusée dans les canaux de promotion de l’événement», ont insisté les organisateurs. L’esprit de l’opération sera «Puisque vous ne pouvez venir aux Epicuriales, les Epicuriales viennent à vous!». Les détails de ce projet de soutien actif à la restauration liégeoise seront annoncés prochainement.