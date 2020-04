Les parcs à conteneurs rouvriront-ils en province de Liège? Non, sans doute pas tous!

Les zones de police ont-elles un effectif suffisant pour assurer la sécurité dans les parcs à conteneurs? Organisations syndicales et direction d’Intradel doivent en discuter ce jeudi.



Les parcs à conteneurs de la province de Liège seront-ils à nouveau accessibles? Même si le Conseil national de sécurité (CNS) ne voit aucun problème à une réouverture de ceux-ci, il convient désormais aux organisations syndicales et à la direction d’Intradel, l’intercommunale de gestion des déchets en province de Liège, d’en discuter ce jeudi.

Deux policiers dans chaque recyparc?

«La ministre wallonne de l’Environnement prendra position après en avoir discuté avec les délégations syndicales», souligne Jean-Jacques De Paoli, porte-parole d’Intradel. «Une décision à laquelle on se conformera avec les revendications qu’on avait déjà établies la semaine dernière. Nous avions demandé que chaque zone de police affecte au moins deux policiers dans chaque parc à conteneurs pour faire respecter les distances de sécurité entre les usagers. Entre autres modalités, il n’y aura pas plus de trois ou cinq véhicules par parc, en fonction de la taille des recyparcs. Tous les parcs pourraient donc ne pas rouvrir.» Si un accord est établi, une réouverture pourrait être effective «mardi au plus tôt, en fonction de la capacité des zones de police qui pourront répondre à la demande», et avec un horaire d’ouverture bien défini.

Début avril, les délégations syndicales et Intradel avaient convenu de ne pas rouvrir les recyparcs en province de Liège. La CSC Services publics avait déposé un préavis de grève qui couvre pendant la période de confinement, considérant qu’il ne s’agit pas là d’une activité essentielle. Et chacun avait convenu qu’il était bien difficile de faire respecter aux usagers les règles de distanciation sociale. Par conséquent, organisations syndicales et direction d’Intradel s’étaient opposées à la réouverture des parcs.

Avec l’ouverture des magasins de bricolage et des jardineries, on craint une déferlante sur les recyparcs.

«Nous allons, à nouveau, nous mettre autour de la table, de façon virtuelle», souligne Thierry Gilson, secrétaire permanent CSC Services publics Liège-Verviers. «Il faudra, quoi qu’il arrive, qu’on trouve une formule de déconfinement qui puisse aller. Avec l’ouverture des magasins de bricolage et des jardineries, cela va accentuer encore certainement les détritus. La concertation qu’on aura avec la direction déterminera ce qu’il y a lieu de prévoir, mais on craint une déferlante sur les recyparcs. Or, il faut veiller à la sécurité et à la santé des travailleurs.»

Une décision est attendue ce jeudi, dans le courant de l’après-midi.