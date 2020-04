Verlaine propose toujours ses conteneurs à déchets verts

Donceel a abandonné après une semaine son espace dédié aux déchets verts. Verlaine, par contre, poursuit sur sa lancée. Ses deux conteneurs, installés près du hall des sports, sont toujours opérationnels. Et le 1er échevin Vincent Gerday en est satisfait. Pas de débordement? «On suit cela au quotidien pour s’assurer que les règles sont respectées. Et là, on n’a rien à redire.» Les Verlainois attendent derrière le panneau installé à l’entrée pour qu’il n’y ait qu’une personne à la fois aux conteneurs. Et ils brossent bien après leur passage.