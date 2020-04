Festivals, folklore et événements sportifs: le point sur les annulations cet été

Les nouvelles mesures prises par le gouvernement ce mercredi ont sonné le glas de nombreux événements estivaux, qui ont annoncé leur annulation ou leur report dans la foulée.

On s’y attendait et la décision est finalement tombée ce mercredi soir, à l’issue de la réunion du Conseil national de Sécurité: aucun événement de masse ne pourra être organisé avant le 31 août 2020 dans notre pays.

Cette décision drastique prise dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus est un coup dur pour le secteur de la musique live puisque les festivals de l’été passent à la trappe. Le circuit des festivals, clubs de musique et salles de concert belges a d’ailleurs demandé des mesures de soutien supplémentaires pour éviter un «bain de sang social et économique».

Concernant les billets qui ont déjà été achetés en préventes, la situation est encore floue. Si certains organisateurs ont décidé de rembourser intégralement les festivaliers ou vont leur fournir un bon à valoir pour l’édition 2021, rien n’est encore fait dans d’autres festivals.

Et quid des festivals prévus après la période d’interdiction fixée par le Conseil national de sécurité? Ceux-ci ne seront pas forcément maintenus non plus.

De nombreux événements sportifs ou événements folkloriques programmés entre avril et août vont également être annulés.

Si vous cherchez plus d’informations concernant un événement en particulier, voici un point province par province.

Province de Namur

+ L’édition 2020 du festival Esperanzah! annulée

+ Les Solidarités 2020 annulées: «Rendez-vous en 2021»

Province de Hainaut

+ Pas de festival de Dour en 2020

+ L’édition 2020 de LaSemo reportée à... l’année prochaine

+ Festival Les Gens d’Ere annulé: «C’est un coup dur, on doit se remotiver pour 2021»

+ Pas de Ducasse d’Ath, les 22 et 23 août du moins…

Province de Liège

+ Francofolies, Fiesta City: les festivals annulés

+ Les organisateurs des Ardentes espèrent reporter leur festival début septembre

+ Le Jogging de Verviers reporté mais il aura quand même lieu cette année

+ Les 24 Heures de Spa reportées à l’automne 2020, quid du GP de Belgique de F1?

Province du Brabant wallon

+ Pas de Welcome Spring!, voici donc le Welcome Stream! Festival

Flandre

+ Les festivals flamands Tomorrowland, Werchter, Pukkelpop et Graspop annulés ou reportés