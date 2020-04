L’édition 2020 du festival Esperanzah! annulée

Le festival Esperanzah! 2020, qui devait se tenir du vendredi 31 juillet au dimanche 2 août prochain à Floreffe, est annulé après la décision du Conseil de sécurité d’annuler tous les événements de masse prévu jusqu’au 31 août, a indiqué l’organisation.

Pour ce festival alternatif organisé au sein de l’abbaye de Floreffe, un report à une date ultérieure en 2020 n’était pas envisageable. «L’abbaye de Floreffe est une école tandis que le festival nécessite trois semaines de préparation sur place. En dehors des vacances scolaires, ce n’était donc pas possible. Et puis, il fallait aussi tenir compte de l’agenda des artistes mais aussi des frontières d’autres pays que seront peut-être toujours fermées plus tard dans l’année», selon son organisateur Jean-Yves Laffineur.

L’annulation d’Esperanzah! 2020 va mettre le festival en grandes difficultés financières. «On vit principalement grâce à nos festivaliers, on est à 80% d’auto-financement. On a par ailleurs des subsides non structurels, on craint de les perdre. On va vers un déficit qui pourrait atteindre 200.000€. Cela risque aussi d’impacter tous les sous-traitants», poursuit-il.

L’édition 2021 du festival devrait néanmoins avoir lieu. «On espère que le gouvernement nous soutiendra et on va compter sur la solidarité. Pour les festivaliers qui avaient déjà leur place, on leur demande en ce sens de les garder pour l’année prochaine. Pour les autres, un remboursement sera effectué», conclut M. Laffineur.