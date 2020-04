Visites dans les maisons de repos: dangereuse bouffée d’oxygène?

Bienveillant mais pas réaliste

Marie-France Lavigne est la directrice des Centres d’Accueil de Bouge – Service résidentiel et Service d’accueil de jour pour adultes handicapés: «Ceux qui ont pris cette décision ne savent pas ce qui se passe sur le terrain. Bien sûr que sur le fond, c’est très chouette que des enfants puissent retrouver des proches qu’ils n’ont plus vus physiquement depuis 6 semaines. Mais sur la forme, ça ne va pas. Comment va-t-on mettre ça en place? Nous avons déjà énormément de difficulté à gérer le confinement. On y arrive, nous n’avons aucun cas mais à quel prix? Six semaines que tout le personnel se coupe en quatre, prend toutes les précautions, qu’on tient bon. Qu’on se débrouille pour avoir du matériel pour le personnel. On court après les masques, les surblouses jetables, on fait dans de vieilles tentures.»

Et puis bardaf, la décision tombe. «On l’apprend comme ça, par la presse. Sans concertation. On ne nous demande rien et tout doit être en place pour lundi! Je peux vous dire que ce soir (hier soir) que la boîte mail est déjà en train de gonfler de messages de parents impatients de voir leur enfant.»

Comment gérer ce surplus de travail?

D’expliquer: «Nous avons 200 résidents. Cela fait 200 visiteurs, 200 risques de contamination. Alors qu’on est déjà à la corde, comment voulez-vous que l’on gère ce surplus de travail? Prise de rendez-vous, accueil, mesure de sécurité… Comment va-t-on vérifier que les visiteurs n’ont pas eu des symptômes dans les 15 jours qui précèdent? Comment va-t-on gérer les familles? C’est un seul visiteur. Quid des familles déchirées? Qui va faire les choix entre un papa et une maman qui veulent voir leur enfant? Ces retrouvailles vont être émouvantes, comment conserver cette fameuse distance?»

De poursuivre: «Oui à ces visites mais qu’on nous donne les moyens humains et techniques. Ce qui n’est pas le cas. Où sont les testing pour le personnel, pour les résidents? Nous ne sommes pas près de les voir. Nous nous sentons vraiment abandonnés, surtout dans le secteur du handicap. Cette décision sans consultation du secteur, je le trouve méprisante.»