Et les festivals prévus après la période d’interdiction fixée par le Conseil national de sécurité? Ils ne seront pas forcément maintenus

Le Conseil national de sécurité annonçait, ce mercredi soir, l’interdiction de tout festival avant la date du 31 août. Mais même après, pas sûr qu’on les maintienne.

Mercredi soir, le Conseil national de sécurité annonçait l’interdiction de tous les rassemblements de masse jusqu’à la date du 31 août inclus. Rassemblements dont font partie les festivals.

Du côté de Modave, le September fest’, qui devait se tenir le dernier week-end du mois d’août, risque bien de ne pas avoir lieu. «Ce pourrait être le premier festival post-confinement. On doit se réunir (via Skype) avec l’équipe ce jeudi à ce sujet. Mais même si on postpose le festival, je pense qu’il serait de mauvais ton que quelques jours, ou quelques semaines, seulement après la levée de l’interdiction, on choisisse tout de même de réunir notre public. Ce serait irresponsable, exprime Pierre Crochet, organisateur du September fest’. On pense plutôt que cette année risque d’être une année sans festival à Modave.»

Et Les Unes fois d’un soir?

À Huy, le festival des arts de la rue Les Unes fois d’un soir pourrait bien être compromis, lui aussi. Il est prévu pour la fin du mois de septembre. «On se pose beaucoup de questions quant à la tenue des Unes fois d’un soir. Car actuellement, et malgré cette deadline, c’est l’incertitude qui domine, informe Olivier Minet, directeur de Latitudes 50 qui coorganise cet important festival hutois. Il va falloir qu’on se réunisse et qu’on voit tout cela avec la Ville et nos partenaires.» Car la question qui se pose, c’est de savoir comment organiser un festival sans savoir comment les événements vont évoluer... «On va voir dans quelle mesure on peut le déplacer. Pourquoi pas en fin de saison (vers la fin avril 2021) plutôt qu’en début comme on le fait chaque année. Il va falloir que nous déterminions tout cela.»